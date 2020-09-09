نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب تصل قيمته إلى 250 ألف ريال من شركة مرابحة مرنة تعرف على التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بدون كفيل من الحلول المصرفية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للأفراد حيث تعتبر شركة مرابحة مرنة أحد المؤسسات المالية داخل المملكة والتي تقدم خدمات تمويلية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك وفقاً لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وتدار شركة مرابحة مرنة من قبل فريق عمل يمتلك خبرة واسعة في مجال التمويل والتقسيط والإدارة كما تعمل الشركة على تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة للعملاء كما تعمل على خلق شراكات تعود بالنفع على العميل كما تعمل شركة مرابحة مرنة على تطوير الخدمات التمويلية التي تقدمها الشركة للأفراد وذلك من أجل تلبية احتياجات العملاء ومتطلباتهم وذلك من خلال مجموعة متكاملة ومتنوعة من العروض التمويلية الموافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي يمكن الحصول عليه من خلال خطوات سهلة وبسيطة

وتعتبر شركة مرابحة مرنة من الشركات التي تقدم تمويل شخصي بدون كفيل وبشكل سهل لكافة العملاء وقد صممت الشركة منتجاتها التمويلية لتحقيق متطلبات الآفراد واحتياجاتهم المالية ويمكن للمتقدم الحصول على القرض الشخصي من خلال خطوات بسيطة وسرعة في الموافقة على القرض من الشركة بالإضافة إلى مرونة في طريقة السداد وفى هذا المقال سوف نتعرف على مميزات القرض الشخصي بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة وسوف نتعرف إيضاََ على الشروط الواجب توفرها للحصول على تلك القرض والمستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة داخل المملكة العربية السعودية

مميزات القرض الشخصي بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة

تقدم شركة مرابحة مرنة قرض شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وذلك للعملاء من السعوديين والمقيمين أيضاً داخل أراضي المملكة العربية السعودية كما تقدم شركة مرابحة مرنة فترات سداد مرنة واقساط مجدولة تتناسب مع جميع إلتزمات العميل وسوف نتعرف في هذا المقال على أهم مزايا التمويل الشخصي المقدم من شركة مرابحة مرنة

قرض متوافق مع أحكام الشريعة الأسلامية يبدأ قيمة مبلغ التمويل من 5 ألآف ريال سعودي وبحد أقصى لمبلغ التمويل 250 ألف ريال سعودي هامش ربح تنافسي تصل مدة سداد قيمة التمويل حتى 60 شهر قرض بدون تحويل راتب

شروط الحصول على قرض شخصي بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة يشترط ألا يقل الراتب الشهري للمقدم عن 3 ألآف ريال سعودي إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أما إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص يشترط إلا يقل راتبه الشهري عن 6 ألآف ريال سعودي يشترط إلا تقل مدة الخدمة عن شهر واحد إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أما إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص فيشترط أن لا تقل مدة الخدمة عن سنة ويستثني لموظفي الأتصالات وقطاع البنوك 3 أشهر

المستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة

يجب زيارة فرع الشركة لتقديم طلب الحصول على القرض يجب أن يتم إرفاق الهوية الوطنية خطاب تعريف من جهة عمل المتقدم يحتوي على الراتب الأساسي وتاريخ الالتحاق والبدلات يجب توفير كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم العنوان الوطني للمتقدم

وأهم ما يميز العروض التمويلية المقدمة من شركة مرابحة مرنه أن جميع خدماتها التمويلية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية كما أن تلك العروض التمويلية لا تحتاج إلى كفيل ويتم الحصول عليها من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء وذلك بعد توافر الشروط المطلوبة وتقديم الأوراق والمستندات التي تحتاجها الشركة من أجل تنفيذ طلب التمويل الشخصي كما تمتلك شركة مرابحة مرنة خبرة كبيرة في مجال التمويل والتقسيط داخل المملكة العربية السعودية حيث تقدم حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية للأفراد والشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية كما تعتبر شركة مرابحة مرنة من أهم شركات التمويل داخل المملكة العربية السعودية وذلك نظرا لما تقدمة من مجموعة متكاملة من الخدمات التمويلية والتي تكون متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية وتناسب جميع الفئات وتعمل شركة مرابحة مرنة على تطوير كافة منتجاتها التمويلية لتحقيق متطلبات الأفراد وأحتياجاتهم المالية وقد جعلت شركة مرابحة مرنة داخل المملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على منتجاتها التمويلية من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء كما يتم الموافقة الفورية على العروض التمويلية المقدمة من شركة مرابحة مرنة بعد توافر جميع الشروط وتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة