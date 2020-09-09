نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح آلية الاعتراض على مبلغ الدعم المستحق للدفعة 33 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم خطوات تحديث بيانات حساب المواطن، حيث دعا حساب المواطن المستفيدين من الدعم بتسجيل الدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وتحديث البيانات المطلوبة بالكامل، وإرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت استقلالية الفرد، حتي يتم متابعة صرف المبالغ المخصصة لهم، على أن يتم تقديمها قبل آخر موعد للتقديم بتاريخ 10 يونيو 2020.

كما يمكن للمستفيدين الدخول علي حساباتهم ومعرفة قيمة الاستحقاق، فور إيداعها، والتي من المفترض أن يقوم برنامج حساب المواطن بإيداعها يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر يونيو الجاري، كما يمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، يسعى برنامج حساب المواطن لمساعدة المواطنين والأسر البسيطة ومحدودي الدخل، من أجل رفع مستوى المعيشة.

موعد صرف الدفعة الجديدة 34 دفعة شهر سبتمبر2020

من المتوقع صرف دفعة 34 من حساب المواطن يوم الخميس العاشر من سبتمبر الجاري الموافق يوم 22 من محرم 1442، كما هو المعتاد من برنامج حساب المواطن، حيث يتم صرف المبالغ المستحقة من دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر وفقا للتقويم الميلادي.

طلب الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 33 لشهر أغسطس

نشر برنامج حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن بدأ البرنامج في استقبال طلبات الاعتراض على الدعم المستحق للدفعة 33 لشهر أغسطس، وذلك من خلال تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وفيما يلي توضيح خطوات طلب الاعتراض على المبلغ المستحق ومتابعته:

حساب المواطن يوضح آلية متابعة الاعتراض على مبلغ الدعم

ننشر لكم متابعي موقع ثقفني طريقة التقدم بطلب اعتراض على مبلغ الدعم المستحق، كما أوضحها برنامج حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وفيما يلي نوضح لكم كيفية الاعتراض على قرار عدم الأهلية بالخطوات الخاصة بمبلغ الدعم الخاص بالدفعات السابقة، حيث أعلن برنامج حساب المواطن أنه بإمكان المستفيدين متابعة الاعتراض على مبلغ الدعم عن طريق الدفعات المالية في البرنامج، من خلال تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ومنها قائمة الدفعات المالية، حيث تتيح قائمة الدفعات المالية، للمواطن المستفيد أن يعرف المعلومات التالية، وهي:

الدفعات، وملخص الدفعات، والاعتراضات المالية السابقة، ومن خلال الاعتراضات المالية يمكن للمواطن، معرفة نوع الاعتراض، وحالته، وسبب رفض الاعتراض، ورفع الملفات.

تفاصيل الدفعة 33 لشهر أغسطس 2020 من حساب المواطن

وصل المبلغ الإجمالي لدعم برنامج حساب المواطن منذ انطلاقه حتى الدفعة 33 من الدعم إلي 78.6 مليار ريال سعودي، ووصل مبلغ دعم الدفعة 33 إلى 1.8 مليار ريال، تم إيداعهم في حسابات 10.7 مليون مستفيد وتابع، يشملهم دعم برنامج حساب المواطن، كما وصل مبلغ تعويضات الدفعات السابقة إلي 16.5 مليون ريال سعودي.

صدور النتائج الأهلية للدفعة 33 من حساب المواطن لشهر أغسطس

أشار برنامج حساب المواطن إلي صدور نتائج الأهلية الخاصة بشهر أغسطس للدفعة 33، كما أعلن موعد صرف الدفعة 33 من حساب المواطن يوم الاثنين القادم 10 أغسطس الموافق 20 من شهر ذي الحجة 1441، وسوف يتم إيداعها في حسابات المستفيدين في الموعد المحدد، كما أوضح حساب المواطن في تغريده له على الصفحة الرسمية على تويتر، حيث أوضح ما معنى أن أكون مؤهل واستحقاقي صفر.

طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 32

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي، عن بدأ استقبال طلبات الاعتراض من المستفيدين، الخاصة بمبلغ استحقاق الدعم الخاص بالدفعة 32 من حساب المواطن، على أن يتم تقديم طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن، وفيما يلي توضيح لطريقة رفع طلب الاعتراض، ورابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

موعد صرف الدفعة 32 من حساب المواطن لشهر يوليو 2020

أعلن حساب المواطن من خلال تغريده له على الصفحة الرسمية له علي تويتر صدور النتائج الأهلية للدفعة أل 32 من البرنامج، وللإطلاع علي النتائج الأهلية، قم بزيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، كما أن موعد صرف الدفعة أل 32 لشهر يوليو سوف يتم يوم 9 يوليو 2020 الموافق 18 من ذي القعدة 1441.

يشير برنامج حساب المواطن إلي ضرورة تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية، من خلال تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، كما يتيح للمستفيدين قنوات للتواصل من خلالها، والرد على جميع الاستفسارات، وذلك خلال المواعيد التالية من الأحد إلي الخميس من الساعة الثامنة صباحا، وحتى العاشرة مساءا.

حالة الدفعات التي تظهر في حسابك على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن

يوضح برنامج حساب المواطن خمس حالات خاصة بالدفعات، التي تظهر للمستفيدين من دعم البرنامج، والتي تظهر على حساب المواطن المستفيد عند دخوله على البوابة الإلكترونية الخاصة بحسابه على برنامج حساب المواطن، حيث يظهر أحيانا الحالة لا توجد، أو مرفوضة، أو تحت الإجراء للصرف، أو في الانتظار، أو مدفوعة، وفيما يلي شرح حول ماذا تعني تلك الحالة:

لا توجد: وهذا يعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الصرف.

مرفوضة: وهذا يعني أنه لم يتم إيداع المبلغ المستحق في حساب المستفيد، بسبب أن حساب الشخص المستفيد في البنك، لم يكن نشط.

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تحت الإجراء للصرف: وهذا يعني أن عملية الإيداع لا تزال تحت الإجراء.

في الانتظار: وهذا يعني بأن المبلغ المستحق معلق، بسبب أن الحساب البنكي للمستفيد غير صحيح.

مدفوعة: وهذا يعني بأنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.

الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 32 لشهر يوليو 2020

سوف يتم صرف وإيداع الدفعة 32 في حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن، بعد أيام قليلة، ومن المفترض أن يتم صرف الدفعة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا في حالة وافق هذا اليوم يوم عطلة رسمية، وهو ما سوف يتم مع شهر يوليو الجاري، حيث تم تقديم موعد الصرف يوما واحد، حيث يتم الصرف في اليوم التاسع من شهر يوليو، كما أعلن البرنامج أول يوليو الجاري عن صدور النتائج الأهلية للمستفيدين، وللاستعلام عيها من خلال تسجيل الدخول عبر رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، ومعرفة أسماء المستحقين من المستفيدين المكتملة بياناتهم.

تحديث خدمات حساب المواطن الإلكترونية

أعلن حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية التابعة له علي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أربع قنوات لخدمتكم، لخدمة المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن، وهي قنوات معتمدة من حساب المواطن يتم من خلالها التواصل وخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم الخاصة بالبرنامج، مزايا خدمة صوتك مسموع أنك لا تحتاج وقت للانتظار، وتعد وسيلة سهلة لتواصل المواطن المستفيد مع البرنامج، كما تمكن المستفيد من كتابة المشكلة التي تواجهه في حقل الخدمة، كما أن هذه الخدمة توصل للمستفيد رقم يتيح له متابعة حالة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، وسوف تقوم خدمة عملاء برنامج حساب المواطن بالتواصل مع المستفيد وحل مشكلته، كما أعلنت خدمة مستفيدي حساب المواطن أنها سوف تتلقي الاستفسار والرد عليها من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة العاشرة مساءا، نستعرض معكم قنوات التواصل مع حساب المواطن وهي:

خدمة صوتك مسموع: وهي خدمة متاحة على مدار الأربع والعشرون ساعة من أجل استقبال استفسارات المواطنين والرد عليها، فيما يخص حساب المواطن.

خدمة المستفيدين: خدمة متاحة على مدار الساعة.

البوابة الإلكترونية: وهي خدمة متاحة على مدار الساعة من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

مركز الاتصال 19912: يمكن الاستفسار من خلال الرقم المذكور من الأحد إلي الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءا.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن 1441

أولًا: يجب علي المستفيدين من برنامج حساب المواطن الدخول عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

ثانيًا: تقوم بالضغط علي أيقونة تفاصيل، ومن ثم الضغط علي (تحديث البيانات).

ثالثًا: ثم استكمال كافة الخطوات المطلوبة والضغط علي أيقونة (التالي).

رابعًا: يقوم المستفيد باستكمال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منه وتحديثها، مثل (المعلومات الشخصية، العنوان، الدخل الشهري، الحسابات البنكية).

وفي الخطوة الأخيرة سوف يتطلب منك الضغط علي التعهد بصحة البيانات المقدمة بالكامل، والضغط علي إرسال، وبذلك يكون قد تم تحديث البيانات في برنامج حساب المواطن الخاصة بالمستفيد.

حيث نشر برنامج حساب المواطن علي صفحته الرئيسية، ضرورة تحديث بيانات المستفيدين، ومراعاة التعديلات الجديدة، وألزم الفرد المستفيد من البرنامج، أن يكون عقد الإيجار باسم الشخص المتقدم للاستفادة من حساب المواطن، ولا يمكن تقديم عقد باسم الشخص المرافق له.

كثرت عمليات البحث حول تحديث بيانات حساب المواطن، كما تداولت الأخبار عبر المصادر الرسمية التابعة لبرنامج حساب المواطن ضرورة تحديث البيانات لمستفيدين من البرنامج قبل إيقاف الدعم برقم الهوية، وأشارت الصفحة الإلكترونية الرسمية لحساب المواطن، أن روابط التحديث ستكون متاحة لمدة 60 يوم فقط من تاريخ إصدار آخر دفعة لحساب المواطن لشهر أبريل.

نشر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن رابط تحديث البيانات للفئات المستقلة عن العائلة وقد بلغ أل 24 عام، وللمرأة المطلقة والمرأة الأرملة.

المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية في تحديث بيانات حساب المواطن

يتطلب تحديث البيانات في برنامج حساب المواطن إرفاق مستندات وأوراق تثبت حالة الاستقلالية في المسكن، لعدم تأثر حالة الأهلية والاستحقاق للاستفادة من البرنامج، وعلى المستفيدين والمستفيدات تحديث البيانات الخاصة بهم في حساب المواطن في الموعد المحدد قبل يوم 10 يونيو 2020م، وسوف يتم صرف الدفعة القادمة في حالة كان المستفيد مؤهل للحصول علي الدعم المستحق، وإليكم فيما يلي المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية، وهي كالآتي: