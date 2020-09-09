نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فحص مبالغ مقطوعة الضمان برقم الهوية 1442 | الآن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لمن تتوافر فيهم شروط الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد انتشار فيروس كورونا أصبح العالم بأكمله يلاحظ انخفاض كبير في الاقتصاد العالمي وأيضاً وقف تام لكافة المصالح والمراكز التجارية والأسواق, وفي المملكة العربية السعودية تم فرض حظر تجوال كامل في بعض من المناطق داخل المملكة العربية السعودية, وأصبح المواطنين السعوديين في أمس الحاجة الي أي مبالغ نقدية تساعدهم علي قضاء حاجتهم الشخصية وخاصة لأصحاب الدخل المنخفض والمعدوم وذلك من خلال صرف المساعدة المقطوعة, حيث انه لم يتم صرف المساعدة المقطوعة حتي الآن مما أثار بعض القلق لدي الكثير من المواطنين واعتقادهم بإلغاء صرف مقطوعة الضمان, وتحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي صرف مقطوعة الضمان للفئات الأقل دخلاً وللفئات الأكثر احتياجاً فهم لهم أولوية الصرف من الوزارة، وسنوضح لكم رابط وموعد الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة.

المساعدة المقطوعة للمواطنين السعوديين

تعمل وزارة العمل والشئون الاجتماعية علي مساعدة وتقديم المساعدة للمواطنين السعوديين ذات الدخل المنخفض حتي يتمكنوا من المعيشة وسط غلاء الأسعار في المواد الغذائية وغيرها من الأمور المعيشية, وتحسين الظروف الحياتية وتقديم لهم حياة كريمة، علماً بأن الحد الأقصى للمساعدة المقطوعة هو 30 ألف ريال سعودي.

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وتحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وضع نظام عادل خاص لاختيار الأسر الأشد احتياجاً لصرف مقطوعة الضمان فمن هذه الأسر الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن والذين هم في أشد الحاجة الي المساعدة المقطوعة، ويتم ذلك من خلال المتابعة الدورية للأوراق المقدمة من الجهات المختصة الصادر منها المعلومات والبيانات التي تم تقديمها للحصول علي موافقة وزارة العمل من أجل صرف المساعدة المقطوعة.

موعد المساعدة المقطوعة للمواطنين السعوديين

سيتم صرف المساعدة المقطوعة خلال الأيام القليلة الماضية, ولكن لم يتم تحديد يوم محدد لصرف المساعدة المقطوعة, حيث انه عند الصرف سوف يتم تحويل مبالغ المقطوعة علي الحساب البنكي للمواطن السعودي، وسيتم تبليغ المواطن السعودي بموعد الصرف وسوف يتم إرسال رسالة نصية علي جوال المواطن تفيده بانه تم إرسال المبلغ المالي علي الحساب الشخصي في البنوك.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت عن قرب الصرف لجميع المستفيدين بعد طول هذه الفترة للتأكد من شروط الصرف طبقاً لكل شخص علي حده دون الإخلال بأي شرط من الشروط المعلنة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة إلكترونياً