تحميل مايكروسوفت تيمز منصة مدرستي لجميع الأجهزة اللوحية اندرويد وأيفون وكمبيوتر

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عمر شويل - جدة تحميل مايكروسوفت تيمز: يعد برنامج تيمز من البرامج المهمة بالنسة للطلاب بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه من برامج الدردشة التعليمية التي تعتمد عليها المنصات التعليمية، وبعد أن تم وأطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي لمعرفة الدروس والواجبات، ومعرفة حضور الطالب وغيابه عليها، تم إصدار برنامج مايكروسوفت تيمز ليكون بمثابة منصة تعليمية أخرى للدروس الافتراضية لطلاب جميع المراحل بالمملكة، وتم إصدار أكثر من نوع لتحميل مايكروسوفت تيمز، حيث أنه تم إصدار تطبيق تيمز لهواتف الاندرويد، وتطبيق تيمز لهواتف الايفون، وتطبيق آخر لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة اللاب توب، كما أنه يمكن للطلاب فتح منصة مايكروسوفت تيمز من خلال الموقع الرسمي لمايكروسوفت.

تحميل برنامج مايكروسوفت تيمز منصة تعليمية لأجهزة الاندرويد والأيفون والكمبيوتر

يمكن لجميع الطلاب بالمملكة العربية السعودية الدخول على برنامج تيمز وتحميله حسب نوع الجهاز اللوحي معهم، لتحميل تطبيق مايكروسوفت تيمز لأجهزة الاندرويد ادخل على رابط تحميل تيمز للاندرويد وقم بتثبيت البرنامج من متجر جوجل بلاي،ولتحميل برنامج تيمز للاندرويد من موقع ابتداون uptodown، قم بالدخول على هذا الرابط، ولتحميل برنامج تيمز لأجهزة الأيفون ادخل على رابط تحميل تيمز للأيفون، ثم قم بتنزيل البرنامج، ولتحميل تطبيق تيمز منصة تعليمية لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب قم بالدخول على رابط التحميل، وقم بالضغط على التنزيل الآن.

كيفية تسجيل الدخول على تطبيق مايكروسوفت تيمز

طريقة التسجيل لبرنامج مايكروسوفت تيمز هي نفس طريقة تسجيل الدخول عل منصة مدرستي، حيث يقوم الطالب بكتابة نفس البيانات التي يتم الدخول بها إلى منصة مدرستي، مثل اسم المستخدم التي يسجل بها دخول إلى منصة مدرستي، وكذلك نفس كلمة المرور الخاصة بمنصة مدرستي.