“العدل” تكشف خطوات الحصول على موعد مع مأذون لعقد الزواج

بلادي – الرياض : كشفت وزارة العدل خطوات الحصول على موعد مع مأذون لعقد الزواج عبر منصّة العقد الإلكتروني للزواج.

وأوضحت أن الخطوة الأولى تتمثل في تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الموحد، ومن ثم اختيار موعد جديد وتعبئة بيانات الزوج والزوجة.

وأضافت أنه بعد تعبئة البيانات يتم تحديد مكان وتاريخ عقد القران واختيار المأذون والإقرار بأن جميع البيانات صحيحة، وبعدها يتم اعتماد الموعد.