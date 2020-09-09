يدعمها صندوق الاستثمارات العامة.. “لوسيد” تكشف عن السيارة الكهربائية الجديدة

بلادي – الرياض : أعلن صندوق الاستثمارات العامة أنه سيتم الكشف، اليوم (الأربعاء)، عن سيارة “لوسيد أير” الجديدة من شركة لوسيد موتورز، والتي يدعمها الصندوق.

وأوضح أنه سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل الكاملة حول السيارة الكهربائية من خلال مؤتمر صحفي.

ويتميز تصميم السيارة الداخلي بمقاعد جلدية وإضافات خشبية، كما استوحي تصميم المقاعد الخلفية من مقاعد الطائرات، لتكون قابلة للتمدد.

كما تستخدم العديد من التقنيات المبتكرة، من بينها أضواء أمامية مستقبلية تستخدم ما يُسمى العدسات المستدقة، وأجهزة استشعار للقيادة الذاتية.