خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني

بلادي – واس :أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.
وتم خلال الاتصال بحث جهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا، كما جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة.
من جهته، هنأ الرئيس الصيني، خادم الحرمين الشريفين بالإنجازات التي حققتها أعمال مجموعة العشرين، والتي كان لها دور محوري لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، ودور المملكة المحوري لتنسيق التعاون بين الأطراف.
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