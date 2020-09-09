نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط خدمة مؤهل لحاملي المؤهلات الأكاديمية والاستفادة منها.. الاستعلام عن المؤهلات الأكاديمية التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقرت وزارة التعليم السعودية إطلاقها خدمة جديدة وهي رابط خدمة مؤهل لأصحاب المؤهلات الأكاديمية التعليمية في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل طرح استراتيجية جديدة متطورة في منظومة التحول الرقمي والتي تدرج ضمن رؤية المملكة 2030، كما توفر العديد من الخدمات وهي رفع طلبات تصحيح الشهادات و الاستعلام عن المؤسسات التعليمية الأكاديمية ، وكذلك استعراض المؤهلات الأكاديمية وغيرها من الخدمات التي سنتعرف عليها في هذا التقرير.

ما هي خدمة مؤهل لحملة المؤهلات الأكاديمية التعليمية بالسعودية

أطلقت وزارة التعليم اليوم صباحا خدمة مؤهل، كما وفرت طريقة الاستفادة من الخدمات الموجودة بداخلها والهدف من إطلاق خدمة مؤهل، ولعل أبرز الأسباب التي دعت الوزارة لإطلاق هذه الخدمة، وهي كما ذكرنا تحقيق استراتيجية جديدة في منظومة التحول الرقمي من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى توفير البيانات الخاصة بالمؤهلات الصادرة عن المؤسسات التعليمية بمختلفها، بالإضافة إلى تحقيق جودة البيانات المكتوبة داخل المؤهلات و توحيد منظومة الجامعة الالكترونية وباقي الجامعات السعودية.

رابط خدمة مؤهل وطريقة الاستفادة منها بخطوات بسيطة

يمكن ذلك من خلال تسجيل الدخول في منظومة الجامعة الالكترونية، ويكون ذلك عن طريق النفاذ الوطني أو عن طريق نظام الدخول الموحد داخل وزارة التعليم الخطوة الثانية تكون باختيار إحدى الأيقونات ومنها طلب تصحيح مؤهل أو إضافة مؤهل سيصل الطلب مباشرة للجهة الصادر عنها الشهادة العلمية بعد ذلك يبقى على الجهة المانحة للشهادة أن تقبل الطلب أو تقوم برفضه وتعيده للمستفيد.

ماهي الخدمات التي تقدمها الخدمة الجديدة

تقدم هذه الخدمة عدة خدمات فرعية متاحة والتي سنذكرها على الشكل التالي: