نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق تيمز teams طريقة ربط تطبيق تيمز مع منصة مدرستي وتسجيل الحضور عبر teams في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق تيمز teams هو أحد التطبيقات التابعة لشركة مايكروسوفت Microsoft، وقامت الشركة بتصميمه خصيصًا لمساعدة الشركات والمؤسسات على تنسيق وتنظيم كافة اتصالاتها وعمالها المشتركة عبر شبكة الإنترنت، ويمنح تطبيق تيمز المستخدمين إمكانية إجراء الاجتماعات عبر الإنترنت، ولكن تم استخدام teams مؤخرًا بشكل واسع وأكثر انتشارا للتعلم عن بعد في المدارس، وذلك بعد تعليق الدراسة والتحول للتعليم عن بعد بسبب الجائحة العالمية.

طريقة ربط تطبيق تيمز مع منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم أنه يمكن ربط تطبيق تيمز teams مع منصة مدرستي عبر حساب قائد المدرسة عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب النقر على أيقونة تطبيق تيمز للانتقال إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق بهدف إظهار الفصول الدراسية.

ثانيا يجب النقر على إنشاء فصل دراسي، ثم تسجيل بيانات الفصل الجديدة، مع العلم أن عملية التسمية تتم بالأرقام لا بالحروف.

ثالثا القيام بإضافة الطلاب والمعلمين، ثم تحديد المعلم الذي سوف يقوم بالتدريس لهذا الفصل.

رابعا إضافة أسماء الطلاب في هذا الفصل، ثم العودة إلى منصة مدرستي.

أخيرا وبعد العودة لمنصة مدرستي، يتم اختيار إدارة بيانات الطلاب، ثم تعبئة بيانات الطلاب في الفصل المراد ربطهم به.

وأشارت وزارة التعليم أنه يمكن تنزيل تطبيق تيمز Microsoft teams من خلال الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت، ودعت الطلبة إلى تحميل تطبيق تيمز لتسهيل عملية حضور الحصص الافتراضية في الوقت المخصص في الجدول الدراسي،وذكرت الوزارة أن الطريقة الأفضل للتدريس الافتراضي بالنسبة للمعلمين تقسيم شاشة الحاسوب إلى نافذتين في نفس الوقت وهي ‏نافذة تعرض الكتاب، و‏نافذة تعرض السبورة، و‏بعدها عمل مشاركة لسطح المكتب.

كيفية استخدام برنامج مايكروسوفت تيمز

يقوم الطالب أولاً بالتوجه إلى الموقع الرسمي لبرنامج microsoft teams أو تطبيق تيمز teams .

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور في منصة مدرستي.

يقوم الطالب بعد ذلك باختيار المادة التي يرغب في دراستها من الصفحة الرئيسية مباشرة.

يستطيع الطالب بعد ذلك الانضمام للدرس بشكل فوري.

طريقة معرفة الحضور والغياب عبر تطبيق تيمز

يمكن من خلال تطبيق تيمز teams معرفة من حضر من الطلاب وتوثيق حضوره في منصة مدرستي وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: