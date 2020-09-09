نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة لاخر الشهر احصل على تمويل شخصي طارئ والموافقة الفورية من منصة سلفة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تناول اليوم كيفية الحصول على قرض سلفة تمويل شخصي بدون تحويل راتب، حيث يعد من أولي البرامج المميزة علي منصة سلفة الإليكترونية 2020، الذي يسعي العديد من مواطني المملكة للحصول عليه وذلك يرجع لتقديمه سهولة في الإجراءات ليمنح قرض سلفة قرض سريع بدون تحويل راتب المقترض، ونحن من خلال هذه المقالة سنقوم بسرد لكم المزايا والمستندات المطلوبة لـ قرض سلفة فتابعونا

قرض سلفة تمويل شخصي سريع بدون تحويل راتب

فمنذ إنطلاق منصة سلفة الإليكترونية وهي هدفها الرئيسي التوفير للمواطنين في المملكة العربية السعودية دعم مالي يمنح حالة وقوع ظرف طارئ، حيث يتم صرف قرض سلفة خلال ١٥ دقيقة من التقديم عليه حالة تقديم كافة المستندات المطلوبة وثبوت صحتها.

ويصل مبلغ قرض سلفة من 1000 ريالاً وحتي 5000 ريالاً سعودياً، كما لا يشترط معرفة أين سيتم صرف التمويل الشخصي ، فيمكن المستفيدين من أخذ قرض سلفة وتسديد به أقساط عليه سواء ترميم عقار أو إصلاح مركبة أو تسديد المصاريف المدراسية وغيرها.

احصل على تمويل شخصي سريع من منصة سلفة الإليكترونية

وهناك دائماً من يبحثون على مزايا قرض سلفة ومن أهم مميزاته أنه يتوافر مع أحكام الشريعة الإسلامية، بجانب إمكانية تحديد المقترض كيفية سداد الأقساط على حسب ظروفه المادية، فضلاً على تيسير في الحصول على قرض سلفة سريعاً دون العديد من الشروط التي تعد كعقبة على المستفيدين.

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ماهى شروط قرض سلفة الإليكتروني

وفيما يخص شروط المنصة للموافقة على قرض سلفة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، كما يجب ان يكون عمر المقترض تجاوز ال 18 عاما، كما يجب ان يكون المقترض في قوه العمل لمده 6اشهر كما يجب ان يكون راتب المستفيد تجاوز ال 3000 ريالا، ويجب اثبات جهة العمل.

سلفة لاخر الشهر

فتعد منصة سلفة من أهم المنصات وأبرزها بحثا من قبل المواطنين في المملكة السعودية، ويرجع ذلك لخدمات منصة سلفة المتعددة في إتاحة قرض طارئ لكافة الموظفين الذين في الحاجة للحصول على تمويل من سلفة سواء من يعمل بالقطاع الخاص والقطاع العام أيضاً.

فمن خلال الدخول على منصة سلفة الإلكترونية بات من السهل الحصول على القروض عن طريق الخطوات المذكورة.