نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجوزات ” اهم شرطان لإتمام عملية خدمة التفويض الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهم شرطان لإتمام عملية خدمة التفويض الإلكتروني قد أوضحت المديرية العامة للجوازات أهمية هذان الشرطان لأجراء عملية التفويض لشخص اخر ينوب عنك وقت انشغالك وقد أطلقت هذه الخدمة ليستفيد منها المواطن السعودي سواء رجال أو نساء وقد أطلقت هذه الخدمة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني وتصدر هذه الخدمة بشكل رسمي في جميع مناطق المملكة مراجعة إدارة الجوازات والتمكن من إنهاء اجراءات أي خدمة وجاء ذلك ردا على احد سؤال المستفيدين قائلا هل تقدم الخدمة للمقيمن من العمالة المنزلية أم لصاحب العمل فقط وفى مقالنا هذا سوف ندرج كل ما تقوم به الجوازات من ردود و خدمات المستفيدين.

شرطان لخدمة التفويض الإلكتروني

قد رد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير تأكيدا منها على شرطان لخدمة التفويض الإلكتروني قائله:-

الشرط الأول :- يتم التفويض لأي شخص يحمل الهوية الوطنية.

الشرط الثاني :- أن يكون لديه حساب في منصة ابشر لمراجعة الجوازات.

الهدف من خدمة التفويض الإلكتروني

قد اتحيت هذه الخدمة من الجوازات و الهدف من خدمة التفويض الإلكتروني أتمام المعاملات النيابية للشخص المفوض له وقت انشغاله والقضاء على ظاهرة التزوير من وكلاء تفاوض وتأشيرات والتي تصدر من الجهات المتاحة من المملكة حيث تحويل عملية النص الورقي إلى إلكترونيا وبذلك يصل إلى جميع الجهات المختلفة من سفارات وقنصليات المملكة في الخارج.

خدمة التفويض الإلكتروني على ابشر

في وقت سابق قد أوضحت الجوازات عبر موقع توتير تسهيل وتيسير الحصول خدمة التفويض الإلكتروني لمن لديه الهوية وحساب على منصة ابشر يمكن التعامل مع الجوازات و إتمام عملية النيابة من الشخص المفوض له في وقت انشغاله في الخطوات التالية:-

الدخول على ابشر.

اضغط على أيقونة خدمات.

اضغط على أدارة التفاوض.

اضغط على اختيار تفويض مراجع قطاع.

اكتب معلومات عن المفوض له.

بعد وصول رمز التحقيق على جوالك اكتب رمز التحقيق.

يتم قبول المفوض له برسالة الرقم المرجعي.

والجديد بالذكر من قبل قد أعلنت الجوازات على حسابها الرسمي على موقع توتير خطوات تسجيل خدمة الاشعارات التفويض الالكترونى عبر تطبيق ابشر للخدمات و الهواتف الذكية و الإلكترونية و تقدم هذه الخدمة للمواطنين السعوديين والوافدين والمقيمين داخل المملكة مع العلم أن هذه الخدمة تقدم مجانا بدون أي اشتراك للمستفيدين وتقدم هذه الخدمات من قبل وزارة الداخلية عبر ابشر.