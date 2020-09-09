نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على الضمان الاجتماعي وطريقة التسجل من وزارة التنمية الاجتماعية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدات المقطوعة أو كما هو معروف بمساعدات الضمان الاجتماعي فى المملكة العربية السعودية والتي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، تعجف من خلالها الممكة لتقديم المساعدات المالية للأسر الستحقين لها وذلك لمواجهة المعاناه المالية وارتفاع الاسعار الذي أصبحت المملكة تواجهه مؤخراً، واليوم ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم شروط التسجيل فى التضمان الاجتماعي وأيضا طريقة التسجيل.

شروط الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي في السعودية

أن تكون سعودي الجنسية.

السن لا يزيد عن 35 عام.

يكون المتقدم من أصحاب الدخل المحدود.

لدية سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

يكون المتقدم مقيم على الأراضي السعودية.

الفتاة العزباء يجب أن يكون لها عائل.

يكون الموظف قد تعرض لحادث.

تمنح مساعجات الضمان الاجتماعي للمواطنين والمواطنات ممن تخطوا سن الـ60 عام.

طريقة التسجيل للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي بالسعودية

يكون التسجيل للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي من خلال الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية السعودي، ويتم تسجيل بيانات المتقدم.

يجب على المتقدم إدخال رقم السجل المدني، ويتم الضغط على تسجيل أو تقديم الطلب، الجدير بالذكر هنا أنه يجب انتظار مراجعة البيانات التي تم تقديمها والرد بالموافقة او الرفض من جانب وزارة التنمية الاجتماعية، ويكون الرد على حسب توافق الشروط المطلوبة.

الضمان الاجتماعي

يمثل الضمان الاحتماعي فى السعودية مبلغ مالي يتم تقديم للمستفدين شهرياً، كما أن لمساعدة الضمان الاجتماعي عدة أشكال منها سلة الغذاء وهي تتمثل فى مبالغ مالية يتم صرفها مع بداية شهر رمضان الكريم وأيضاً فى المناسبات الرسمية والأعياد، بالإضافة لدعم الزي المدرسي، وهي تتمثل فى مبالغ مالية تقدر بحوالي 120 ريال يتم صرفها للأسر لتخفيف العبئ المالي عليهم، حساب المواطن من ضمن أشكال مساعدة الضمان الاجتماعي وهو يتمثل فى مبلغ مالي يتم وضعة فى العاشر من كل شهر وذلك لمساعدة الاسر الفقيرة وأيضا لمن لديهم دخل محدود وذلك لمواجه الغلاء الناتج عن مشاكل الإصلاح الاقتصادي وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وغيرها من المشاكل الاقتصادية التي ظهرت مؤخراً فى السعودية، بالإضافة إلى المعاشات التي يتم صرفها لبعض المواطنين السعوديين وفقاً لشروط وذلك عبر حسابات المستفيدي شهرياً.