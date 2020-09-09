مطار الملك خالد يعلن تغيير موقع المفترق بعد كوبري الطيران الخاص

بلادي – الرياض : أعلن مطار الملك خالد الدولي في الرياض عن خطة لتطوير وإعادة تهيئة الطرق في حرمه. وأوضح أنه تم تغيير موقع المفترق بين طريق الملك سلمان وطريق المطار باتجاه الجنوب بعد كوبري الطيران الخاص. ونشر المطار خريطة توضح موقع التغيير الجديد.

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