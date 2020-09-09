“المنافسة”: بدء التحقيق في احتمال قيام 18 منشأة بالتواطؤ في عطاءات لمشاريع حكومية

بلادي – الرياض : وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بالبدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام عدة منشآت بالتواطؤ في العطاءات والعروض لمشاريع حكومية متعددة.

وطالب في اجتماعه الذي عقده اليوم (الأربعاء) بالبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشآت عاملة في القطاع الإعلامي بالاتفاق على إقصاء منشأة من السوق، واتفاق عدد من المنشآت العاملة في إنتاج الأغذية على رفع وتحديد الأسعار.

وأصدر قراراً بتحريك الدعوى الجزائية على منشأة تعمل في إنتاج وتوزيع الأغذية لارتكابها مخالفة فرض الامتناع عن التعامل مع منافس على متاجر ومحلات الحلويات ومنافذ البيع بالتجزئة.

وأقر أيضاً تحريك الدعوى ضد أحد تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية لارتكابه مخالفة فرض التعامل الحصري، إلى جانب دعوى مماثلة على إحدى المنشآت التي ارتكبت مخالفة حجب المعلومات على ضوء نتائج الدراسة والتحقيق في عدد من الإحالات الواردة من وزارة التجارة تزامناً مع عمليات الرقابة على أنشطة إنتاج وبيع وتوزيع أجهزة قياس درجة الحرارة، وأسعار الكمامات والمعقمات.