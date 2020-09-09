“هدف” يطلق خدمة الإرشاد المهني عبر “سبل” لدعم الباحثين والباحثات عن عمل للحصول على وظائف

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بلادي – الرياض : أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن إطلاق خدمة الإرشاد المهني عن بعد عبر منصة التثقيف والإرشاد المهني “سُبل”.
وأوضح الصندوق أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تمكين الباحثين والباحثات عن عمل من التواصل مع المرشدين المهنيين والمستشارين، لدعم حصولهم على الفرص الوظيفية، والتعريف بأحدث الطرق الخاصة بالحصول على الفرص الوظيفية والخطط التطويرية المهنية.
وأبان أن الخدمة تعمل على المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية.
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