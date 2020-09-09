رسمياً.. “اتحاد الكرة” يعلن انطلاق حملة استضافة المملكة لكأس آسيا 2027

بلادي – الرياض : أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، عن انطلاق حملة استضافة المملكة لكأس آسيا 2027. وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “نسعد اليوم بإطلاق حملة ترشح المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027”. ودعى الفيصل كل الرياضيين ومحبي كرة القدم ومحبي الوطن الغالي للتعبير عن دعم ملف المملكة لاستضافة آسيا 2027م.

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