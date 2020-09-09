نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاليا وظائف شاغره تطلقها أمانة جده بالمملكة وكيفيه التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين الجنسية بالمملكة لذلك أطلقت أمانة جده وظائف شاغره مع العديد من الوظائف التي تعمل المملكة العربية السعودية علي توفيرها لشبابها الخريجين من الكليات والمعاهد الأخري في العديد من التخصصات، حيث أكدت أمانة جده عن عدد الوظائف المتاحة حاليا وهي 165 وظيفه لشبابها السعوديين الجنسية ويكون تعاقد الوظائف مع الشركات المتعاقدة مع أمانة جده.

أمانة محافظه جده بالسعودية

أمانة محافظه جده كانت تعرف باسم البلدية والتي تقع في اخر شارع الأمانة في مدينه جده، حيث كانت احد الإدارات التابعة للحكومة السعودية وهي المسئولة عن تطوير مدينه جده والاهتمام بالتطوير المستمر لمدينه جده من حيث كافه المرافق الموجودة فيها ولتخطيط العمراني للمدينه وتوفير وتحسين الطرق والإنارة الموجودة بها والعمل علي تحسين وتجميل المدينة والتجهيزات الأساسية اللازمة للمدينه، وتعمل أيضا علي إدارة الخدمات التي تعمل علي الحفاظ بالبيئة وتعمل علي نظافه المدينة.

وظائف أمانة جده وشروطها

عملت أمانة جده بالمملكة العربية السعودية علي عدد من الوظائف لشبابها الخريجين ومن اهم هذه الوظائف.

120 وظيفه مراقب نظافه ويجب أن يكون حاصل علي خبره خمس سنوات علي الأفل وان يكون حاصل علي بكالوريوس تخصص ( هندسه بيئة – علوم بيئة )ويجيد اللغتين العربية والانجليزية. 20 وظيفه مشرف ميداني يجب أن يكون حاصل علي درجه البكالوريوس تخصص ( إدارة صناعيه – اقتصاد – ماليه واقتصاد – تسويق وتمويل – نظم المعلومات الإدارية ومحاسبه – إدارة خدمات صحيه وسلامه صناعيه ) ولابد من توافر خبره سنتان في مجال النظافة. 6 مشرفين معسكرات واليات ومحطات انتقاليه , ويجب توافر خبره ثلاث سنوات علي الأفل ويفضل الخبرة في معدات النظافة والأليات ويجب أن يكون الخريج حاصل علي دبلوم تخصص ( اقتصاد – تمويل – تسويق – إدارة صناعيه – ماليه – محاسبه – إدارة خدمات صحيه – نظم معلومات إداريه – سلامه صناعيه ). 8 وظائف لمشرف ميداني للمرادم يجب أن يكون حاصل علي بكالوريوس تخصص ( اقتصاد – إدارة صناعيه – ماليه – تسويق – تمويل – محاسبه – خدمات صحيه – سلامه صناعيه ) ويجب أن يكون خبره لا تقل عن سنتين في المجال. 2 وظيفه محلل إحصائي ويجب أن يكون خبره لا تقل عن خمس سنوات ويجيد العربية والانجليزية ويكون خريج بكالوريوس أو ماجستير تخصص ( إحصاء تطبيقي – إحصاء وأساليب كميه). 2 وظيفه مشغل برامج يجب أن يكون حاصل علي البكالوريوس أو الدبلوم في أي علوم الحاسب الألي ويجب توفر خبره ثلاث سنوات علي الأقل. 2 وظيفه خبير بيئي ويجب أن يكون حاصل علي بكالوريوس أو الماجستير في ( هندسه وعلوم البيئة ) بالإضافة خبره علي الأقل سبع سنوات للحاصلين علي دراسات عليا و عشر سنوات للحاصلين علي البكالوريوس. مدير عمليات المرادم ويجب توفر خبره خمس سنوات علي الأقل وحاصل علي البكالوريوس تخصص ( هندسه البيئة وعلوم البيئة ) ويجب أن يجيد اللغة العربية والانجليزية.

طريقه التقديم علي الوظائف

عملت المملكة العربية السعودية علي تحسين خدماتها علي الإنترنت والمواقع الإلكترونية لذلك فقامت الحكومة بتوفير موقع إلكتروني خاص بالوظائف والتي يمكن للخريج أن يقوم بالتقديم من خلالها، فلذلك تم تحديد ايام التقديم للوظائف وذلك اعتبارا من 8 سبتمبر 2020 إلي يوم 22 سبتمبر 2020 حيث خصصت الحكومة هذه الفترة لتلقي جميع الطلبات المقدمة من المواطنين واستيفاءها بالكامل.