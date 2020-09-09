نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التسليف للحصول على 60 ألف ريال عبر قرض آهل 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط بنك التسليف تعتبر من أهم البنود التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين، وذلك لأهميتها فلا يمكن لأي مواطن الحصول على أي قرض من القروض المتاحة سواء أكان قرض الأسرة أو قرض أهل أو نفاذ أو غيرها من القروض بدون توافر الشروط الخاصة بالقرض، سوف نتعرف في حيثيات هذا المقال على شروط بنك التسليف العامة والخاصة بكل قرض، إلى جانب التعرف على قرض آهل وكيفية الحصول عليه.

بنك التسليف

ما هو بنك التسليف؟ هو عبارة عن واحد من أهم وأبرز البنوك الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، حيث يطلق عليه أيضاً اسم “بنك التنمية الاجتماعية”، حيث يقوم بنك التسليف بتقديم العديد من الخدمات مثل رقم بنك التسليف والمنتجات التمويلية الهامة تحت مسمى قروض بنك التسليف ولكن بشرط توافر شروط بنك التسليف في المواطن المتقدم بالطلب، كما يحظى البنك بثقة جميع عملائه وذلك لإتباعه المبادئ السليمة في تعاملاته مع المواطنين، حيث يقوم البنك بتقديم العديد من القروض من اجل تسهيل الأمور المعيشية على المواطنين في ظل ظروف التحول الاقتصادي الموجود في المملكة،كما يقوم باسترجاع قيمه هذه القروض على هيئة أقساط سنوية بدون الحصول على أي فوائد، ويمنح البنك أيضا إعفاء المواطنين من التسديد في حالة تعثر المقترض أو وفاته أو تعثر الورثة ويعتبر هذا البند من أهم مميزات البنك السعودي للتسليف، أما في حالة القدرة على السداد يجب على المواطن الالتزام في السداد.

ماهي أهم قروض بنك التسليف؟

قام بنك التسليف بتقديم العديد من المنتجات الهامة التي يسعى من خلالها إلى تحسين مستوى معيشة المواطن السعودي، كما قامت الإدارة بوضع العديد من شروط بنك التسليف، أبرز هذه القروض هو قرض آهل حيث يمكن للمواطنات السعوديات الحصول على القرض بشرط أن تكون من الأرامل والمطلقات إلى جانب العديد من القروض الأخرى الهامة، وتتمثل القروض الخاصة بالبنك في الآتي:

وغيرها من المنتجات والخدمات الأخرى التي تعمل على رفع مستوى المعيشة من خلال تقديم العديد من التمويلات الخاصة بالأسر وأصحاب المشاريع الصغيرة.

ما هي شروط بنك التسليف 1442 للحصول على القروض؟

قام البنك بوضع بعض شروط بنك التسليف العامة التي يجب توافرها في المواطنين السعودين للاستفادة من القروض المقدمة منه، إلى جانب وضعه بعض الشروط الخاصة بالتمويلات المالية التي يقدمها، تتمثل هذه الشروط في الآتي:

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ألا يقل عمر المواطن عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام.

ضرورة أن يكون الشخص المقترض حاصل على الجنسية السعودية.

يجب أن يتوافر في المواطن الشروط الخاصة للقرض المطلوب.

يجب على المواطن تقديم مشروع جديد للبنك للسماح له بالحصول على القرض.

ضرورة الالتزام في سداد القروض التي تم اقتراضها من البنك كما هو محدد في شروط بنك التسليف.

ألا يكون المواطن التقدم لا يزال يقوم بتسديد الأقساط الخاصة بقروض أخرى للبنك.

يجب أن لا تزيد القيمة المالية لهذه المشروعات عن ثمانية مليون ريال سعودي.

يجب على المواطن تسديد جميع الديون الخاصة به في أي بنك من البنوك الأخرى.

يجب أن لا يزيد دخل المقترض عن 12.5 ألف ريال سعودي.

يجب تقديم الضمانات المطلوبة للبنك حسب ما تم تحديده في الشروط الخاصة بالقرض.

مميزات الحصول على قرض آهل من بنك التسليف

يمتاز قرض آهل بعدة شروط هي كالآتي:

يمكن لأي مواطن الحصول على القرض بشرط الانتهاء من سداد القرض الأخرى.

تصل فترة السداد إلى 5 سنوات كاملة.

يحصل المواطن على تمويل مالي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

يحصل المواطن على التمويل بدون فوائد وبدون أي رسوم.

من الممكن أن تزيد قيمة القرض المالية في بعض الحالات.

شروط بنك التسليف للحصول على قرض آهل

اشترط البنك بعض الشروط الخاصة للحصول على قرض آهل التي يجب توافرها في المواطن السعودي المتقدم بطلب للحصول على القرض، كما قام بوضع العديد من الشروط العامة التي يجب عليه الالتزام بها، تتمثل هذه الشروط في الآتي:

أن يمر عام كامل على انتهاء المواطن من تسديد أقساط التمويلات السابقة التي حصل عليها من بنك التنمية الاجتماعية.

يلزم مرور عامين على تسجيل المواطن المتقدم بالطلب بالوزارة الخاصة بالعمل والتنمية الاجتماعية.

كما يلزم أن دخل المتقدم الشهري لا يزيد عن 10 ألف ريال سعودي.

يجب أن يكون المواطن من الأفراد الذين يعملون بالقطاع العام أو الخاص.

يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على القرض من المواطنين المقيمين إقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية كما هو موضح في شروط بنك التسليف.

يجب أن يتم تقديم “ نموذج 105 ” الذي يوجد على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

” الذي يوجد على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية. ضرورة حصول المتقدم بالطلب على الجنسية السعودية.

يجب على المواطن تقديم الطلب بنفسه.

يجب على المواطن أن يرفق بملف التقديم بعض الأوراق الخاصة بالضامن مثل(الراتب الخاص بالضامن – تصريح الضامن).

يتيح البنك للنساء السعوديين الحصول على القرض بشرط أن يكونوا من المطلقات أو الأرامل أو المهجورات.

ماهي خطوات الحصول على قرض آهل؟

بعد الانتهاء من سر المعلومات حول شروط بنك التسليف للحصول على قرض آهل سوف نتعرف على كيفية الحصول على القرض بخطوات بسيطة، تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

الولوج إلى رابط موقع بنك التسليف الإلكتروني لتسجيل الدخول.

لتسجيل الدخول. بعد ذلك يتم الضغط على زر”التقديم الإلكتروني”.

بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل الدخول على الموقع من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

ثم يتم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة مثل (الاسم – رقم الهوية الوطنية).

إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة على الموقع.

بعد ذلك ستظهر نافذة يقوم المواطن من خلالها بتحديد قيمة القرض المالية المراد الحصول عليها.

ثم يقوم بإدخال قيمة القسط الشهري الذي يمكنك سداده وتحديد الخطة السنوية لسداد القرض.

بعد ذلك يقوم المقترض بإدخال رقم الهاتف الجوال الخاص به، كما يقوم بكتابة البريد الإلكتروني.

سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية بها رمز للتفعيل عبر رقم الهاتف الجوال الخاص بالعميل.

ثم يقوم بتأكيد رقم الهاتف الذي تم تسجيله من خلال كتابة رمز التفعيل التأكيد المرسل إلى الهاتف الجوال.

يجب التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة “تسجيل” الظاهرة في أسفل الصفحة.

وبذلك نكون قد انتهينا من طرح كافة البيانات والمعلومات حول شروط بنك التسليف والشروط الخاصة بكل قرض، إلى جانب التعرف على طريقة الحصول على القرض بخطوات بسيطة.