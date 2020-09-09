نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العقد الالكتروني للزواج | رابط وخطوات التسجيل ومميزات النظام في المقال التالي

عمر شويل - جدة العقد الالكتروني للزواج ،أعلنت وزارة العدل السعودي من خلال وزيرها الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بأنه قد تم نجاح النسخة التجريبية من خدمة نظام الزواج الالكتروني حيث أنه تم إصدار 7500 عقد زواج إلى الآن، وسوف يتم الإتجاه إلى توسيع الخدمة في جميع مناطق المملكة لما تقدمه من توفير الوقت والجهد والأستغناء عن التعاملات الورقية تدريجياً، كما يضمن هذا النظام ضمان حقوق الطرفين وجميع الأطراف وإمكانية الوصول إلى عقد الزواج في أي وقت . العقد الالكتروني للزواج خطوات التسجيل تتم خطوات العقد الالكتروني للزواج من خلال ثلاث مراحل متتالية وهذا ما سنشرحه بالتفصيل لـ أستخراج عقد زواج : حجز موعد عن طريق الإنترنت على الزوج والزوجة تعبئة نموذج عقد الزواج و إدخال البيانات الصحيحة وإدخال بيانات والد الزوجة أيضاً .

و إدخال البيانات الصحيحة وإدخال بيانات والد الزوجة أيضاً . كتابة كل الشروط المتفق عليها الزوج والزوجه والمهر .

إضافة بيانات الشهود .

إدخال موعد العقد والمكان .

أختيار المأذون . تجهيز الإجراءات المتبعة قبل عقد الزواج Advertisements عمل فحص طبي للزوج والزوجة قبل عقد الزواج .

. إذا كانت الزوجة مطلقة من قبل فلابد من إحضار وثيقة الطلاق .

إذا كانت الزوجة لديها أب متوفي أو لديها زوج سابق متوفي فلابد من إحضار نسخة من صك الوراثة . توثيق عقد الزواج لابد من مراجعة بيانات الزوجين جيداً ألكترونيا من خلال المأذون .

على المأذون أن يراجع كيفية توافق أركان الزواج وتحقيق شروطه بين الزوجين . مميزات نظام عقد الزواج الكترونياً توفير عناء التعاملات والتعاقدات الورقية والتزاحم على مكاتب المأذون .

سهولة الإجراءات المتبعة لعقد الزواج دون اللجوء إلى المحكمة .

تغني عن مراكز الفحص الطبي و الأحوال المدنية .

. تسهيل التواصل مع المأذون إلكترونياً وحجز موعد مسبق معه . فيما أتيحت وزارة العدل بإمكانية الأحتفاظ بالنسخ الورقية لوثيقة العقد بطباعتها من خلال منصة ” ناجز ” وسيتم الإطلاع عليها من قِبل الجهات الحكومية عبر وسائل التحقق الإلكترونية التابعة للوزارة من خلال قناة التكامل الحكومية التابع لنظام ” يسر ” . وتعتبر هذه الخدمة والتي أطلقتها وزارة العدل إلى ما يقرب من سنة إلى تحقيق الأرتقاء بخدمات المستفيدين وزيادة مستواها التفاعلي وهذا ماتسعى إليه المملكة في أن تكون خدماتها التي تقدمها إالكترونية بنسبة 80% .

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