نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وإنهاء تكليفات قائدي المدارس اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات هو أحد أهم وأبرز الشروط التي أقرتها، لائحة الوظائف التعليمية بهدف حصول المعلم على الترقي واستمرار العلاوة السنوية، ولكن مع بعض التعديلات التي من شأنها أن ترفع من قدرات المعلم والتنافس بين المعلمين والمعلمات لمزيد من الكفاءة والخبرة، والمعلم السعودي لديه هذه القدرة بالفعل.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

​​اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، هو أحد أهم وأبرز الأدوات التي تسهم في تحسين كفاءة وجودة أداء كافة المعلمين والمعلمات، ورفع مستوياتهم المهارية، وهي مُعدة بهدف رصد امتلاكهم للقدرات المطلوبة لأداء مهامهم تجاه الطلاب والطالبات.

والهدف من هذا الاختبار هو قياس مدى تحقيق المعلم لأبسط المعايير المطلوبة منه، للقيام بأداء مهمة التدريس للطلاب والطالبات، وذلك بما يشمل العلوم والمعارف العامة بالإضافة إلى المهارات المختلفة، ويتم التعامل مع نتائج اختبار الترخيص المهني، بواسطة الجهات المختصة بوزارة التعليم، وذلك بهدف عمليات انتقاء المتقدمين للوظائف التعليمية للتعين وفقًا لضوابط اللائحة التعليمية الجديدة 1441.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، هو متطلب مهم للغاية لهم وفقًا لأحدث قرارات وزارة التعليم، وهذا الاختبار يتكون من قسمين رئيسين هما؛ الاختبار التربوي والذي يشترك فيه كافة المعلمين والمعلمات، والقسم الثاني هو الاختبار التخصصي أو المتخصص، والذي يغطي كافة التخصصات للمعلمين وهي حاليًا 38 تخصصًا.

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تحديث| قرار هام لقائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية

في قرار جديد لها اعتبارًا من يوم، الموافق 21 من ذي الحجة لعام 1441 هـ، حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، بقرار رسمي أن يتم إنهاء كافة التكليفات لجميع قائدي وقائدات، المدارس العالمية والأهلية كافة، من المكلفين منهم من وزارة التعليم، وذلك بجميع المراحل التعليمية، على أن يتم تعيين بديلًا لهم، من السادة المديرين المؤهلين، من حاملي الجنسية السعودية، وذلك على حساب الوزارة لإدارة المدارس المذكورة بالقرار.

اختبارات المعلمين للحصول على الترخيص المهني

شرحنا بالأعلى أن اختبار الرخصة المهنية يتكون من قسمين هما؛ الاختبار العام والاختبار التخصصي، ويغطي الاختبار العام مجالات تربوية عامة يشترك فيها كافة المعلمون، مثل تعزيزك التعليم، ودعم التعلم، والمعرفة المهنية، والمسؤولية المهنية، ويتم قياس تلك العناصر من خلال 11 معيارًا. ويتكون كل قسم منهما من 75 سؤالًا، عدا الاختبار التخصصي في الرياضيات والفيزياء فإنها يتكون من 60 سؤالًا فقط.

موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

أعلن الدكتور عبد الله السعدوي؛ مدير الإدارة العامة في هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالإدارة العامة للقياس، أن موعد إجراء اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، ممن يرغبون في التقدم للحصول على الترخيص المهني، قد تحدد للفوج الأول في شهر نوفمبر المقبل وذلك كما يلي:

تحدد عقد اختبار الرخصة المهنية للفترة الأولى؛ في يوم 20 نوفمبر 2020 المقبل، والموافق 5/4/1442 هجريا، على أن تنتهي تلك الفترة في يوم 28 نوفمبر 2020م، الموافق 13/4/1442 هجريا من نفس الشهر.

بينما ينعقد اختبار الرخصة المهنية، للفترة الثانية في يوم 19 مارس 2021م أي بالعام الميلادي المقبل، والموافق 6/9/1442 هجريا، على أن تنتهي الفترة الثانية للاختبار في يوم 27 مارس 2021م، الموافق 14/9/1442 هجريًا.

معلومات حصرية عن الرخصة المهنية للمعلمين

سوف يتم إصدار الرخصة المهنية لكل من سبق لهم اجتياز اختبار كفايات المعلمين، وفقًا للضوابط التالية: يتم التسجيل في اختبار الرخصة خلال 3 أعوام، من بداية تطبيق الرخصة المهنية. تمنح هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة رسميًا، لرتب معلم ممارس ومتقدم وخبير؛ وذلك لكل من سبق له اجتياز اختبار كفايات المعلمين، من أولئك الذين هم على رأس العمل، وذلك وفقًا لدرجاتهم بالصورة التالية:

– معلم ممارس ٥٠-٦٩ درجة.

– معلم متقدم ٧٠-٧٩ درجة.

– خبير ٨٠ درجة فأعلى.

– وبالنسبة للخريجين فإن معلم ممارس تتطلب ٥٠ درجة فأعلى. في حال عدم تحقيق المعلم للدرجة المطلوبة في اختبار كفايات المعلمين، فإنه يجب أن يخوض اختبار الرخصة المهنية، وتحقيق درجته المطلوبة وفقا لضوابط الترخيص. إذا كان المعلم قد حصل بالفعل على اختبار كفايات المعلمين، ويرغب في خوض اختبار الرخصة المهنية لرخصة معلم ممارس، فمن حقه أن يدخل الاختبار مرة من كل عام، في حال توافرت له السنوات المحددة في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة. تكلفة اختبار الرخصة المهنية 200 ريال سعودي، للاختبارين العام والتخصصي، بواقع 100 ريال لكل قسم منهما. يمكن لكل من حصل على مؤهل جامعي فما أعلى، وكل من على رأس العمل بالفعل من المعلمين، عدا من يزاول المهنة أثناء تنفيذ اللائحة ويحمل مؤهلًا أقل من الجامعي، أو من يتقدم للالتحاق بالمهنة في المستقبل، بمراحل التعليم العام بكل من المدارس الحكومية والأهلية، وفقًا لضوابط التعيين بالوظائف التعليمية وفقًا للائحة الجديدة، كل هؤلاء يحق لهم التقدم لخوض اختبار الرخصة. يحق للهيئة خلال فترة 3 أعوام، من تطبيق اللائحة التعليمية الجديدة، من إصدار رخصة معلم متقدم أو معلم خبير، لكافة المعلمين ممن هم على رأس العمل بدون الحصول على الرخصة السابقة لها، وذلك عقب إتمام الفترة المقررة في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، مع تحقيق درجة الاجتياز المطلوبة. على المعلمين في مدارس التعليم الأهلي الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، بما يتفق مع لائحة التعليم الأهلي، وذلك بالحصول على رخصة معلم ممارس، كحد أدنى للقيام بمزاولة المهنة، وفقًا لضوابط الحصول على الرخصة المهنية، في فترة لا تتخطى 4 أعوام من تطبيق الرخصة.

حالات غياب غير مؤثرة في حركة النقل الخارجي

قامت وزارة التعليم السعودية بتحديد 6 حالات واضحة، لا تمنع حركة النقل الخارجي 1441 عن المعلمين والمعلمات، ممن ينتظرون أية أخبار جديدة بشأن تلك الحركة المتوقفة منذ فترة من الوقت، وهذه الحالات هي؛ إجازة المنوم في مشفى، وعدة وفاة الزوج للمعلمة، والغياب الاضطراري، وحالة الوضع، والبرامج التدريبية، والمشاركة في الخارج. كما تم تحديد الفئات التعليمية المشمولة بالتمديد بعد التقاعد وفقًا للضوابط المعلنة ضمن قرارات مجلس الوزراء السعودي. وهناك 4 حالات من الغياب يمكن أن تؤثر أثناء المفاضلة، وهي مرافقة مريض، والمرضي، ورعاية طفل، والاستثنائي، بالإضافة إلى إتاحة تعديل الغياب من حساب قائد المدرسة في نظام نور لحركة النقل الخارجي.