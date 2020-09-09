الفنان محمد فهيد : انصح كل فنان وحرفي التميز في صنعته وان لا يبخل على أحد بأن يستفيد ويعلم

دوت الخليج – حوار :الحوراء يوسف – المنطقة الشرقية

“يخلق الإبداع من الرغبة في الخروج من دوامة المألوف”

هكذا تميز محمد فهيد..

الملقب ب “المسافر راح”

فهو مزيج من الفنون الإبداعية، تقاعد من ارامكو السعودية عام 2010، كما أنه شاعر ، و فنان تشكيلي ، وتميز بحرفة الحرف الخشب والجلد ، حرفي فن البخار، بلغ من عمره ٦٠ عاماً ومازال يطلب العلم فهو طالب في الجامعة الإلكترونية تخصص ادب انجليزي .. دوت الخليج تستضيف الفنان : محمد فهيد محمد القحطاني .

حدثنا عن بداياتك في الفن بشكل عام؟

بدايتي مع الفن ليست بالبعيد واامن مع بداية تقاعدي خصصت وقت على اليوتيوب لتعلم الرسم والحرق على الخشب.

منذ متى جاءت فكرة الرسم بالحرق كيف كانت البداية ؟

جاءت فكرة الحرق بعد ما تعلمت من اليوتيوب وكانت في بداية ٢٠١٣

ماهي اول لوحة صنعت بالحرق حاجزت على ابهار الجمهور ؟

أول لوحة حرق كانت للملك سلمان حفظه الله في عام ٢٠١٣

وجدناك في عدة مقاهي و معارض اي المشاركات الاحب إلى قلبك ..

طبعا شاركت في الكثير منها مهرجان التمور والأحساء المبدعة وظلمت من الإعلام ومن مصورين الأمانة وطاقم الأمانة الذين يستقبلون الزوار كانهم لا يروني مشارك ولا حرفي، شاركت في الجنادرية والكويت والساحل الشرقي الواجهة البحرية بالدمام ومن أهم المشاركات التي كانت في الكويت والساحل الشرقي.

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ماذا يمثل الشعر بالنسبة لك و هل هو هواية ام احتراف ؟

الشعر كان من الصغر ثالث قصيدة كانت في سنة ١٩٨٠ م ونشرت في مجلة اليمامة، وتوقفت ورجعت ١٩٩٠ م وتوقفت ورجعت بكل ثقلي من سنة ٢٠٠٤م واصدرت ديوان بعنوان “فديت عيونك”

أبدعت في عمل تكبير صوت الجوال ممكن تكلمنا عنه؟ وكيف كان صدى الجمهور تجاهه؟

عمل تكبير الصوت ليس الوحيد بل هناك الكثير من الأعمال أجمل واحسن منها مجسمات وساعات ومباخر واحواض ورود ونوافير وشلالات والكثير.

هل شاركت بمسابقات فنية؟ ايها الابرز؟

لم اشارك بعد في أي مسابقة

حدثنا عن عملك الحر و هو ترميم الأعمال الفنية؟

عملي الحر هو الحرق على الخشب والفخار وليس ترميم الأعمال الفنية ، والخطاء ورد من قبل السياحة كتبوا تصنيف الحرفة ترميم الأعمال الفنية والنجارة وهم يعلمون ان حرفتي هي الحرق على الخشب وقد شاركت معهم في مركز الابداع ومهرجان التمور بمسمى الحرق على الخشب.

أبرز عمل تعتز و تفتخر بترميمه ؟

معظم اعمالي افتخر فيها واعتز بها

كيف تنصح كل فنان و صانع حرفة في ان يظهر للمجتمع بتميز ما الذي يلزمه ؟

انصح كل فنان وحرفي التميز في صنعته وان لا يبخل على احد ان يستفيد ويعلم الناس عن الفن الحرفية والفن بشكل عام لاتقل هذا صعب ولا تقل أنا مشغول لكي لا تعلم احد بل كن مبتسم ورحب لمن يريد أن يتعلم ولا تبخل بما تعرفه على من يحتاجه.