(رعيتمونا واليوم نرعاكم) مبادرة تنطلق بإشراف سفراء النوايا الحسنة وجمعية تفاؤل

الأحساء – جاسم العبود

إيماناً بأهمية رعاية كبار السن وباعتبارهم فئة اجتماعية غالية، تنطلق هذا الاسبوع مبادرة مجتمعيه تحت شعار (رعيتمونا واليوم نرعاكم) بتنفيذ ودعم من سفراء النوايا الحسنة أ. حافظه الجوف و أ. راشد القناص، وتحت مظلة جمعية مكافحة السرطان الخيرية في الأحساء “تفاؤل”، وبمباركة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. محمد بن عبدالعزيز العفالق والذي بدوره أعرب عن شكره لكل القائمين على المبادرة، وذكر أن هذه المبادرة وغيرها من الفعاليات التي تتبناها الجمعيات والمؤسسات الخيرية تصب جميعها في خدمة المجتمع ودور المؤسسات المجتمعي.

Advertisements

في حين قالوا سفراء النوايا الحسنة – القناص الجوف – أنهم يهدفون من خلال هذه المبادرة تقديم جل اهتمامهم في رعاية كبار السن ورد الجميل والعمل على تهيئة بيئة مناسبة لهم، وتوفير احتياجاتهم الخاصة الصحية والنفسية والاجتماعية لمن لا يستطيع من أسر ذوي الدخل المحدود من مرضى السرطان، وبدعم مالي خاص من المشرفين على التنفيذ، لذلك سعينا من خلال هذه المبادرة إلى العمل على عدة برامج وأنشطة.

وتعتمد آلية التنفيذ على توزيع دقيق للأدوار بين الشركاء – سفراء النوايا الحسنة – وجمعية تفاؤل، حيث تقوم الجمعية بتوفير قاعدة بيانات لكبار السن والتواصل اللازم لتحديد الاحتياجات، حيث يقوم فريق التوصيل بإيصال المواد الأساسية والاحتياجات لكبار السن، والتي تم تجهيزها مسبقاً من قبل الداعمين وبإشراف من الجمعية.

ويضيف المدير التنفيذي للجمعية د. فؤاد الجغيمان أن هذه المبادرة تعلي من شأن التكافل بين أفراد المجتمع وتحقق الأهداف المنشودة، وتسهم في إشراك أفراد المجتمع في العمل على خدمة كافة فئاته، وعلى رأسها كبار السن الذين يستحقون رداً لوفائهم وما قدموه من تضحيات لوطنهم ومجتمعهم، مؤكداً أن الجمعية وكافة منسوبيها على أتم الاستعداد للعمل لإنجاح مثل هذه المبادرة.