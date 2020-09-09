نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات تجديد رخص العمل و تسجيل طالبي العمل لدى هدف وتسجيل بيانات المنشأة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في موضوعنا اليوم سوف نتحدث عن خطوات وإجراءات تجديد رخص العمل، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية، كما سوف نستعرض معا طريقة تسجيل طالبي العمل لدى صندوق التنمية البشرية “هدف”، وذلك لدعم العاطلين عن العمل، وتوفير كافة الإمكانيات لتشغيلهم والاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم، وأخيراً سوف نتعرف على طريقة تسجيل بيانات المنشأة فى حساب الكيانات للاستفادة القصوى من كافة المبادرات وبرامج الدعم.

إجراءات تجديد رخص العمل

خدمة تجديد رخص العمل هي خدمة إلكترونية تبلغ تكلفتها 100 ريال سعودي، وهي متوفرة عبر منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة العمل، وذلك لتمكين المُستفيد من تجديد رخص العمل الخاصة بالعمالة الوافدة التابعة للمنشأة.

خطوات التقديم

يقوم المستخدم أولا بتسجيل الدخول عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط على خيار إصدار رخصة عمل .

. يقوم المستخدم بعد ذلك باختيار العمالة التي سوف يتم تجديد أو إصدار الرخصة لهم

بعد ذلك يقوم النظام بحساب المقابل المالي لتجديد الرخص، وبعد عرض المقابل يقوم المستخدم بالضغط على إرسال.

يقوم النظام بإرسال رقم سداد قيمة تجديد الرخص إلى نظام سداد، ثم يتم إضافة الطلب حتى تكون حالته قيد الإجراء أو قيد السداد .

. بناء على رقم السداد يتم سداد المبلغ المطلوب، ويقوم نظام سداد بإشعار النظام بإتمام عملية السداد، وفي نفس الوقت يقوم النظام بإشعار المستخدم بإتمام عملية السداد.

بعد إتمام الإجراءات يقوم النظام بإرسال رخص العمل لمركز المعلومات الوطني.

خدمة تسجيل طالبي العمل لدى هدف

أما عن خطوات وإجراءات تسجيل طالبي العمل لدى صندوق التنمية البشرية هدف، فهي تتم بشكل إلكتروني عبر خدمة تسجيل طالبي العمل المجانية، ويسعى صندوق هدف من خلال تلك الخدمة إلى تنسيق اجراءات دعم الصندوق لخطط تدريب وتوظيف المواطنين لدى منشآت القطاع الخاص، وكذلك تعريف المنشآت بالمراكز التدريبية ، بالاضافة الى استلام طلبات العمل ودعم عملية الربط والتواصل بين الوظائف الشاغرة المُستهدفة وطالب العمل.

خطوات التقديم

يقوم المستخدم أولا بالتوجه إلى بوابة تقديم الخدمة، الاطلاع على الشروط والموافقة عليها.

يقوم المستخدم بعد ذلك باستكمال نموذج تسجيل طالب العمل.

خدمة تسجيل بيانات المنشأة فى حساب الكيانات

من خلال تنفيذ تلك الخدمة يستطيع صاحب العمل الاستفادة من من كافة المبادرات وبرامج الدعم والمكافآت، حيث يلزمه فقط تسجيل بيانات المنشأة فى حساب الكيانات من خلال إنشاء حساب لدى موقع الصندوق.

خطوات التقديم