نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن: بدأ صرف الدفعة 34 من حساب الموطن للمستحقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم إعلان أسماء الدفعة 34 من برنامج حساب المواطن السعودي 1442، والذي لم يتبق سوي ساعات قليلة عن بدأ صرف الدعم النقدي المقدم ضمن خطة المملكة العربية السعودية لمساعدة محدودي الدخل بالمملة، والذي تأثرت حياتهم المعيشية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة وفق رؤية 2030 التي تتبعها المملكة للنوض بالأوضاع الاقتصادية بالبلاد، حيث يعد برنامج حساب المواطن من اهم البرامج بالسعودية من بداية الإعلان عنه خلال شهر فبراير من العام 2017 ليكون البرنامج واحد من أهم البرامج إلي تشغل بال عدد كبير من المواطنين ممن تأثروا اقتصادياً، ومن خلال المقال نتعرف على رابط موقع حساب المواطن لاستعلام أسماء مستحقي الدفعة 34 من حساب المواطن، وكذلك نتائج الأهلية والاستحقاق.

حساب المواطن الدفعة 34

من المتوقع أن يبدأ صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن خلال الساعات القليلة المقبلة وسط حالة من الترقب على الكثير من المواطنين بالمملكة ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، حيث يد البرنامج مساعدات مالية نقدية لمحدودي الدخل من المواطنين السعودين، وقد بلغ إجمالي المساعدات المالية من برنامج حساب المواطن عن شهر أغسطس الماضي نحو 1.8 مليار ريال سعودي للمستحقين، وذلك وفق موعد صرف دفعات حساب المواطن، والذي تم تحديده منذ الإعلان عن البرنامج.

موعد صرف الدفعة 34 من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن بدأ صرف الدفعة 34 من حساب المواطن للمستحقين بداية من يوم غد الخميس الموافق 10 سبتمبر، وفق الموعد الثابت لصرف الدفعات الخاصة بمستحقي الدعم من البرنامج، ويذكر أن دفعات حساب المواطن يتم صرفها في نفس الوقت من كل شهر ميلادي، ويتم تأخيرها أو تقديمها ليوم واحد في حال صادف هذا اليوم عطله رسمية.

رابط موقع حساب المواطن لاستعلام أسماء مستحقي الدفعة 34

يشهد موقع حساب المواطن إقبالاً كبيراً خلال الساعات الحالية مع اقتراب موعد صرف الدفعة الجديدة من البرنامج، حيث يقوم المواطنين بالدخول عبر رابط موقع حساب المواطن عبر شبكة الأنترنت، والدخول لصفحة الأهلي والاستحقاق للبحث عن أسماء مستفيدي حساب المواطن الدفعة 34 برقم الهوية، ويقدم الموقع الإلكتروني لحساب المواطن العديد من الخدمات الأخري منها حساب الدعم النقدي للمستفيدين، وكذلك القيام بعملية التسجيل خلال الأوقات السابقة.