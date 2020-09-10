نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام الدفعة 34 من حساب المواطن عام 1442 لمن تتوافر فيهم شروط أهلية صرف برنامج حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية صرف الدفعة رقم 34 من برنامج حساب المواطن الخاص بصرف مبالغ مساعدات مالية لبعض المستفيدين الذين تتوافر فيهم شروط الصرف المحددة من برنامج حساب المواطن، ومن المعروف أن موعد صرف مبالغ حساب المواطن يتم صرفها في كل يوم 10 من كل شهر ميلادي، وفي هذا الشهر تم الإعلان عن صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن يوم 10 سبتمبر لعدم توافقه مع أي يوم إجازة داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن مبالغ دعم حساب المواطن بالمملكة لجميع الأشخاص المستفيدين والمسجلين بالبرنامج فقط.

برنامج دعم حساب المواطن 1442

يعتبر برنامج حساب المواطن أحد البرامج الداعمة لكل المواطنين السعوديين الذين يعانون من مشاكل بالدخل القليل الخاص بهم، حيث يعمل برنامج حساب المواطن علي توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم علي التماشي مع الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها البعض داخل المملكة، ووفق التزامات برنامج حساب المواطن لكي يتم الموافقة علي صرف الدعم المالي.

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ومن التزامات التسجيل في برنامج حساب المواطن أن يكون الشخص الذي قام بالتسجيل في البرنامج يجب أن يكون سعودي الجنسية فقط دون أي جنسيات أخري مقيمة بالمملكة العربية السعودية، وألا تتعدي فترة ابتعاده عن المملكة 3 شهور من إجمالي العام كله، وألا يتعرض الشخص لدخول أحد دور الإيواء بالمملكة أو السجون السعودية، وان لا يمتلك الشخص أي سجل تجاري خاص به.

كما يأخذ في الاعتبار من أجل أهلية الاستحقاق، الدخل الخاص بالأسرة وعدد الأفراد والتابعين والأعمار الخاصة بهم في حالة إذا كان السن أكبر أو أقل من 18 عام.

رابط الدخول والاستعلام عن دعم حساب المواطن الدفعة 34

يتم البحث والاستعلام عن صرف حساب المواطن من خلال الدخول علي موقع البرنامج التالي: حساب المواطن، ويتم الاستعلام من خلال إدخال رقم الهوية الخاصة بكل له من له الحق في الدعم.