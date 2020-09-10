كل النساء كبار في الستين إلا أنا …فأنا أصغر إمراة في الستين وأنا أجمل امراة في الستين .وأنا تلك الزهرة اليانعة التي تشق طريقها نحو النور .

هذه ليست حروف تنثر وليست كلمات تتلى بل إحساس مبهج متى ماغمر قلب الأنثى أزهرت الحياة في روحها، وتألقت نجوم السعادة في سمائها ,وداعبت الابتسامة محياها ،وراقص الفرح عينيها .

إنه إحساس جميل لا يموت ولا يفنى بهذا الإحساس تستطيع كل امرأه أن تجتاز عتبات العمر وتسير قدما تغلق بابا وتفتح آخر . تنتهي من حياة لتبدأ أخرى في حركة مستمرة لا يوقفها شيء

جميعنا يعلم أن في داخل كل أنثى مهما كبرت قوة كامنة تبعثرها الظروف القاسية، ويجمع شتاتها الإحساس بالحياة،والشغف بكل مايبقيها على قيد الحياة .

فنحن نعيش كبذور زرعت في بساتين يانعة تنبت وتنمو رغم قسوة المناخ تزهر وتثمر بلا حدود، فبعض النباتات تجد طريقها نحو الحياة حتى في أحلك الأوقات تسير نحو النور والضياء تتسلل بين الأماكن الضيقة نحو أماكن واسعة ليراها الجميع زهرة شامخة القامة نيرة العقل جميلة الروح ….. هكذا هن نساء الستين وهكذا كن نساء الخمسين وهكذا سيصبحن نساء السبعين ورود لا تذبل.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر (شيء من الحياة) …الكاتبة الصحفية / حنان المحمدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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