نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية وأهمية تحديث البيانات وخطواته والرابط لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث جاء هذا التوضيح في بيان لها صادر بلهجة توضح كافة الإجراءات المطلوبة لتحديث البيانات، ويتم تحديث البيانات من خلال الدخول على الرابط الرسمي للضمان الاجتماعي، ويذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقد رفعت في وقت سابق مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي من مبلغ ( 120) ريال سعودي إلى مبلغ (1000) ريال سعودي، يأتى ذلك بشكل استثنائي لهذا العام الدراسي للمساهمة في مساعدة الأسر الضمانية على شراء أجهزة لأبنائهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بُعد، وجاء هذا الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التسهيل على المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأسرهم كنوع من المساهمة معهم في استكمال أبنائهم لرحلتهم التعليمية.

5 بيانات مهمة عند تحديث الضمان الاجتماعي :

حيث دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستفيدي الضمان إلى التأكد من تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لضمان وصول الدعم لهم وهي كالتالي:

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فقد أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نسبة المستفيدين الذين قاموا بتحديث بياناتهم وصلوا إلى نسبة 34.6%، حيث أكدت على سرعة تحديث بياناتهم عبر الوسائل التي أعلنت عنها مسبقاً.

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي:

نعرض لكل متابعينا خطوات تحديث الضمان للمستفيدين من البرنامج حيث تضم هذه الخطوات:

الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد من خلال الرابط الإلكتروني

اختر الملف الشخصي

اختر تحديث البيانات

راجع البيانات وفق المستجدات ثم اضغط إرسال الطلب

حملة تحديث إلكترونية :

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ فترة في السابق عن إطلاقها حملة جديدة تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث يقوم جميع المستفيدين بتحديث البيانات الخاصة بهم ليتمكن من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تم توفير كافة الخدمات بشكل إلكتروني توفير للوقت والجهد بدلاً من الذهاب إلى الفرع الرئيسي للاستفادة من الخدمة.