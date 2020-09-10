نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن إيداع دعم حساب المواطن الدفعة رقم 34 شهر سبتمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الدفعة رقم 34 من حساب المواطن، هي أحد الاستعلامات الهامة التي تتم خلال هذه الأيام داخل المملكة العربية السعودية، فقد أعلن اليوم حساب بالمواطن عن البدء في صرف الدفعة رقم 34 بداية من يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020، فمن المعتاد أن يتم صرف أي دفعة جديدة من حساب المواطن في يوم 10 من كل شهر ميلادي في حالة عدم توافقه مع أجازة رسمية بالمملكة العربية السعودية، ويتم الصرف الخاص من حساب المواطن في حالة توافر شروط الأهلية لجميع المستفيدين من الصرف النقدي، وقد أكد حساب المواطن أن الدعم سيتم لجميع الأفراد المستقلين مع تعليق التسجيل بحساب المواطن لجميع المستفيدين الجدد، وقد أكد حساب المواطن أنه يجب علي جميع ألأشخاص المستقلين أن يقوموا بإثبات الاستقلالية الخاصة للسكن التابع لهم سواء بالإيجار أو الملكية الخاصة لهم وذلك من خلال تحديث بياناتهم عبر البرنامج، كما أكد حساب المواطن أنه تم تحديد الحد الأدنى الأكثر لصرف دعم حساب المواطن، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن دعم حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية.

شروط صرف دعم حساب المواطن الدفعة الجديدة رقم 34 بالمملكة العربية السعودية

تعمل الحكومة السعودية علي توفير مصدر دخل ثابت للمواطنين من خلال حساب المواطن الذي يتم صرف بصورة دورية من كل شهر، وذلك وفق توافق بعض الشروط المعلنة من برنامج حساب المواطن، وتوضحياً للجميع سوف نذكر الجميع بالشروط المعلنة حتي يتم صرف دعم حساب المواطن لجميع الدفعات شهرياً:

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يجب علي المستفيد أن يحمل الجنسية السعودية حتي يتم الصرف فيما عدا الأفراد الذين يحملون بطاقات التنقل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب أن تبقي إقامة المواطن السعودي بالمملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 9 شهور فقط ولا يتعدى فترة غيابه عن المملكة 90 يوم من إجمالي 12 شهر.

ألا يكون قد حُكم علي أحد المستفيدين بأحد القضايا التي من خلالها تم إيداعه بأحد سجون المملكة أو أحد دور الإيواء السعودية.

يجب أن يتطابق إجمالي الراتب الشهري للأسرة وعدد أفرادها من برنامج حساب المواطن المعلن للجميع حتي يتم الموافقة علي الصرف.

يجب أن يكون المستفيد من الأسر الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً الي مساعدة حساب المواطن الذي يتم صرف وفق أولوية كل مواطن علي حده حتي تستفيد الفئات التي تحتاج الي مساعدة فعلية داخل المملكة العربية السعودية فقط.

كيفية الاستعلام عن مبلغ دعم حساب المواطن الدفعة رقم 34 لشهر سبتمبر 2020

أكد حساب المواطن لجميع المستفيدين أن الدعم الخاص بهم يتم صرفه وفق مراجعة مستمرة ودورية لجميع الأوراق الخاصة بصرف دفعات حساب المواطن،وفي حالة انتهاء مدة العقد يجب علي كل مستفيد أن يجدد الصلاحية الخاصة بالعقد من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، حتي لا تتأثر أهلية المستفيد من صرف الاستحقاق الخاص به من حساب المواطن.

وقد أكد حساب المواطن لجميع المستفيدين أن هناك مراجعة مستمرة ودائمة من المؤسسات التابعة لها من أجل التأكد من صلاحية الصرف للمواطنين، وبإمكان جميع المستفيدين أن يقوموا بالاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن من خلال التوجه إلى رابط الاستعلام التالي، حساب المواطن.

وقد أوضح حساب المواطن انه في حالة وجود بعض العمالة المنزلية لدي المستفيد فان ذلك لا يوثر علي علي إمكانية الصرف للدعم الخاص من حساب المواطن، كما يمكن لأي امرأة سعودية الاستفادة من دعم حساب المواطن ويتم ذلك من خلال تسجيلها كمستفيد أساسي ولا تكون تابعة لرب الأسرة.