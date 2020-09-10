نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن إيداع الدفعة رقم 34 لمستفيدي حساب المواطن 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعتبر حساب المواطن من أهم التي تشغل تفكير جميع المواطنين المستفيدين من المساعدات المالية الحكومية في المملكة العربية السعودية، ولذلك؛ هناك ترقب في كل شهر لموعد إيداع وصرف الدفعة، وقد تم الإعلان عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن من أنه قد تم بالفعل البدء في إيداع الدفعه رقم 34 ويُمكن لأي مستفيد البدء في الاستعلام عن إيداع الدفعات في الحساب خاصته على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

إيداع الدفعة رقم 34 لمستفيدي حساب المواطن 1442

أعلن الحساب الرسمي لـ حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من أنه قد بدأ منذ قليل مع أوى ساعات اليوم الموافق العاشر من شهر سبتمبر 2020م من البدء في إيداع الأموال الخاصة بالدفعة رقم 34 من دفعات حساب المواطن في حسابات المواطنين، على أن تستمر عملية الإيداع على مدار اليوم الخميس حتى يتم إيداع المبلغ في حسابات جميع المستفيدين بالكامل، ويمكن لأي مواطن الاستعلام عن الدفعات خاصته من خلال الدخول إلى الحساب الخاص به على موقع حساب المواطن.

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موعد صرف الدفعة 34 حساب المواطن

بعد الانتهاء من إيداع الدفعة رقم 34 في حسابات المواطنين المستفيدين من حساب المواطن الخميس 10/9/2020، سوف يكون في مقدور المواطنين البدء في صرف الدفعة مباشرةً بداية من يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري أيضًا، ويُمكن الاستعلام عن إيداع الدفعة عبر موقع النظام على الويب.

خطوات الاستعلام عن إيداع دفعة حساب المواطن

يُمكن الاستعلام عن دفعات حساب المواطن من خلال الدخول إلى إلى الموقع الرسمي حساب المواطن ثم الذهاب إلى قائمة الاستعلام والبدء في إدخال البيانات مثل رقم الهوية أو السجل المدني ومن ثصم الاستعلام عن الدفعة سواء عند الرغبة في معرفة الاستحقاق في الحصول على الدفعات من عدمه أو عند الرغبة في معرفة ما إذا كانت الدفعة قد تم إيداعها في حساب كل مُستخدم أم لا.

متى يتأخر موعد الإيداع

موعد الإيداع الرسمي هو الموافق اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد، ولكن في بعض الأحيان قد يتأخر الإيداع في بعض الظروف، وهي:

إذا وافق يوم الإيداع يوم الجمعة او السبت، حيث يتم إرجاء الإيداع هنا إلى يوم عمل رسمي بالمملكة

إذا وافق يوم الإيداع أيضًا أحد الأجازات الوطنية أو الدينية الرسمية داخل المملكة.

في حال وجود ظروف قهرية داخل الدولة تحول دون القدرة على الالتزام بميعاد الإيداع.

وعلى كل مواطن الآن أن يُراقب حسابه خاصته على موقع حساب المواطن حتى يكون على علم فور إضافة الدفعات خاصته إلى الحساب، ومن ثم يكون قادرا على البدء في صرفها في أي وقت.