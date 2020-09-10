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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف برقم الهوية 1442 | بنك التسليف السعودي sdb.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف والادخار هي أحد الاستعلامات التي يبحث عليها مستفيدي الأقساط الباقية بالقروض الخاصة ببنك التسليف، يبحث يومياً العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية عن قيمة الأقساط المسددة، وغيرها من الخدمات التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية الذي يلعب دوراً بارزاً في مساعدة جميع الطبقات المتوسطة التي تعاني من قلة الدخل العام، وتقديم قروض تساعدهم على مصاعب الحياة، بالإضافة إلى إسقاط بعض القروض الخاصة ببنك التسليف في حالة عدم القيام بسدادها في الوقت المحدد لها لعدم القدرة على السداد، وسوف نوضح لكم طريقة الحصول على قرض بنك التسليف، والاستعلام عن إسقاط قرض بنك التسليف في التفاصيل التالية.
كيفية إسقاط قرض بنك التسليف 1442
في حالة عدم القدرة المالية لمتخذي القروض في تكملة سداد باقي الأقساط، يتم الذهاب إلى الفرع الخاص بالقرض، وملي استمارة إسقاط قرض بنك التسليف، ويتم تقديم ما يثبت عدم القدرة المالية على السداد، مع إرفاق صورة من بطاقة الهوية، مع تقديم الطلب موقع من صاحب القرض وتسليمه الي فرع بنك التسليف والادخار، أو يمكن إرسال طلب إعفاء خاص من سداد الأقساط المتبقية من خلال إرسال طلب مساعدة عبر البريد للديوان الملكي.
وقد أعلن بنك التسليف والادخار من قبل أنه في حالة وفاة المستفيد الذي حصل علي قرض من بنك التسليف، تسقط الأقساط المتبقية من القرض ولا يتم سدادها من الأهل أو التابعين له، كما يمكن الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف برقم الطلب بالدخول علي موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني.
طلب الإعفاء الجديد لأقساط بنك التسليف 1442
بعد الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية، يتطلب طلب الإعفاء بعض البيانات التي يجب كتابتها بطلب إعفاء بنك التسليف مثل نوع القرض الذي تم اقتراضه، رقم هوية المقترض، المصدر الخاص بالحفيظة، وتاريخ الحفيظة، ورقم العقد الخاص بالقرض، وتوضيح أسماء الشركاء في القرض إن تواجد، ورقم جوال المقترض، فهذه البيانات يجب توضحيها جيداً منعا لتعطيل الإجراءات في حالة وجود نقص في هذه البيانات.
طريقة معرفة الأقساط المسددة الي بنك التسليف والادخار
يمكن الاستعلام عن عدد الأقساط المسددة لقروض بنك التسليف من خلال:
- الدخول علي موقع بنك التنمية الاجتماعية.
- التوجه الي الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
- اختيار كشف حساب إلكتروني ثم إدراج البيانات المطلوبة.
- الضغط علي عرض التفاصيل.
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