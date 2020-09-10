نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل قيمتة ل 1.5 مليون ريال سعودي من بنك ساب تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن القروض المقدمة من البنوك والمصارف الأسلامية داخل المملكة وذلك من أجل أختار أفضل العروض المقدمة والتي تناسبهم ويعتبر بنك ساب من البنوك الرائدة في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والأستثمارية مثل الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الأسلامية وخدمات الأستثمار وخدمات الخزينة كذلك خدمات التجارة المصرفية الإلكترونية وخدمات الأعمال المصرفية على الأنترنت
ويتمتع القرض الشخصي المقدم من بنك ساب بالعديد من المزايا التي تحقق للعميل طموحاته ويلبي إحتياجاته ويقدم بنك ساب التمويل الشخصي بأحدي الصيغتين الأولى عن طريق التورق والثانية عن طريق المرابحة ويعتبر مصطلح التورق نوع من أنواع البيوع الموافقة مع أحكام الشريعة الأسلامية حيث تتم العملية ببيع بنك ساب المعادن التي قام بشرائها من السوق العالمية للمعادن للعميل وذلك بمعدل نسبة سنوي ثابت وعند شراء العميل لتلك المعادن يقوم العميل بتوكيل البنك ببيعها بالنيابة عنه وذلك من أجل الحصول على النقد وفى هذا المقال سوف نتعرف على مميزات التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب كما سوف نتعرف في هذا المقال على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين من أجل الحصول على التمويل الشخصي من بنك ساب داخل المملكة العربية السعودية كما سوف نوضح المستندات المطلوبة لإستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي من بنك ساب
مزايا التمويل الشخصي من بنك ساب بصيغة التورق
- تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الأسلامية
- معدل النسبة السنوي يكون ثابت وذلك خلال فترة التمويل
- الحصول على الموافقة الفورية على التمويل كذلك الحصول على مبلغ التمويل خلال 3 ساعات وذلك في حالة توافر جميع المستندات المطلوبة
- يصل قيمة التمويل الشخصي إلى 1500000 ريال سعودي
- الأعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الدائم لاقدر الله
- أقساط سداد التمويل تتناسب مع دخل العميل الشهري
- مدة سداد تصل إلى 5 سنوات
- إمكانية الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20٪ من أصل التمويل الحالي
- إمكانية تسديد مديونيات العميل لدي الجهات الآخري
شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك ساب
- أن يكون عمر العميل لا يقل عن 21 عاماً ولا يزيد عن 58 عاماً وذلك للموظف في القطاع الحكومي ولا يزيد عن 60 عاماً للموظف في القطاع الخاص
- أن يكون الحد الأدنى للراتب الأساسي للسعوديين وغير السعوديين هو 3000 ريال سعودي
- يجب أن يبدأ الحد الأدنى لمجموع الراتب للسعوديين 4000 ريال سعودي ولغير السعوديين يبدأ مجموع الراتب من 5000 ريال سعودي
- مدة الخدمة في الوظيفة الحالية يجب أن لا تقل عن شهر واحد للسعوديين و ثلاثة أشهر لغير السعوديين
- وبالنسبة للعميل المتقاعد يجب أن يكون عمر العميل بين 40 عام و 67 عام وأن يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي هو 3000 ريال سعودي
الأوراق المطلوبة لطلب قرض شخصي من بنك ساب
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية وذلك للسعوديين
- صورة من جواز السفر وذلك لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين
- صورة من رخصة الأقامة وتكون سارية الصلاحية بحد أدنى شهر واحد وذلك للمقيمين
- تعريف بالراتب من جهة العمل ويجب أن يكون لم يمضي على تاريخه شهر واحد
- خطاب تحويل راتب ويجب أن يكون موقع من شخص مفوض بالشركة
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