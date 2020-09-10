نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحميل تطبيق تيمز للكمبيوتر والجوال وتسجيل دخول منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تحميل تطبيق تيمز للكمبيوتر والهواتف وطريقة تسجيل الدخول على منصة مدرستي من أهم مايبحث عنه المعلمين والطلاب بالمملكة العربية السعودية عبر محركات البحث المختلفة على شبكة الإنترنت، حيث أعلنت وزارة التعليم الإعتماد على التعليم عن بعد في العام الدراسي الجديد كحل بديل عن الانتظام وتلقي التعليم في المدارس في ظل انتشار وباء كورونا المستجد وتطبيقا للإجراءات الوقائية ضد هذا الوباء، وحفاظا على صحة أبنائنا الطلاب، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى رابط تحميل تطبيق مايكروست تيمز ورابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي، فتابعونا.

استقبلت منصة مدرستي الإلكترونية أكثر من ٦ مليون طالب وطالبة بداية من الأحد الماضي، ولكن لا تعتمد وزارة التعليم السعودية على منصة مدرستي فقط، ولكن وفرت تطبيق أبشر للجوال وتوكلنا مدرستي وتطبيق Microsoft teams لكي يتلقى عليهم الطلاب الدروس الإفتراضية عن بعد، وأعلن وزير التعليم السعودي مواصلة العمل التعليمي والتربوي بالمملكة عن طريق التعليم عن بعد خلال العام الدراسي الجديد.

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رابط تحميل تطبيق تيمز

يمكن تحميل تطبيق تيمز في كل أجهزة الهواتف الجوالة، حيث يستطيع الطالب من خلال تطبيق مايكروسوف تيمز تسجيل الحضور على منصة مدرستي، ويعد تطبيق teams من البرامج التي قامت بتصميمها شركة مايكروسوفت، ويهدف هذا التطبيق إلى مساعدة الشركات والمؤسسات في تنظيم عملها المشترك عبر الإتصال بشبكة الإنترنت، ولكن يتم استخدام تطبيق تيمز في الوقت الحالي في التعليم عن بعد نتيجة لجائحة كورونا المستجد حول العالم، يمكنكم تحميل تطبيق تيمز على أجهزة الهواتف التي تعمل على نظام Widows phone وMac وiPhone و Android، ودعت وزارة التعليم السعودية جميع الطلاب والطالبات بالمملكة بضرورة تنزيل تطبيق تيمز من خلال رابط تنزيل تطبيق تيمز لكي يتمكن كل طالب من تسجيل حضور الفصول الإفتراضية بكل سهولة في الوقت المحدد حسب الجداول الدراسية المعلنة.

تحميل مايكروسوف تيمز للكمبيوتر

يمكن تحميل تطبيق تيمز في أجهزة الكمبيوتر على نظام ويندوز، ويعتمد تطبيق تيمز على office365 في نظام الدردشة الخاص به، حيث يتوفر تطبيق teams في أجهزة الكمبيوتر في إصدارات ٦٤ و ٣٢ بت، وفي حال واجهتكم مشكلة في كيفية تنزيل تطبيق تيمز يمكن مراسلتنا من خلال ترك تعليق أسفل هذا المحتوى، وسنقوم بالرد على المشكلة على الفور.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي

منصة مدرستي التعليمية هي منصة تعليمية إلكترونية أطلقتها وزارة التعليم السعودية بعد انتشار فيروس كورونا، حيث تبث منصة مدرستي العديد من الفيديوهات التعليمية لشرح المنهج الدراسي للطلاب في جميع المراحل الدراسية، ويمكن من خلال رابط دخول منصة مدرستي الحصول على كافة الكتب الدراسية التي يحتاج إليها الطالب.