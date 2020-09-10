نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي فوري بهامش ربح 0% بحد أدني 5 ألف ريال لدى البنك الأهلي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل شخصي فوري بهامش ربح 0% من أهم الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك الأهلي التجاري السعودي داخل أراضي المملكة العربية السعودية ويتميز بفترة سداد ميسرة لمدة 6 أشهر بهامش ربح 0% ويوفر فترة أيضاً ميسرة لمدة سنة كاملة بهامش ربح منخفض ويتميز بموافقة سريعة وفورية عند طلب التمويل كما أنه تمويل شخصي إسلامي بموافقة الأحكام الشرعية الإسلامية كما أن التمويل الشخصي متاح للمواطن السعودي ولغير السعودي ويمكن الآن الحصول عليه عن طريق رابط التقديم على التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري السعودي بالمملكة العربية السعودية
مزايا الحصول على تمويل شخصي فوري بهامش ربح 0% لدى البنك الأهلي التجاري السعودي بالمملكة
- يتميز بأنه تمويل شخصي قصير الأجل وبهامش ربح 0% لمدة 6 أشهر ولمدة عام بهامش ربح منافس
- يتميز التمويل الشخصي بأنه يوفر السيولة النقدية
- يتميز التمويل الشخصي على الأقل خمسة ألف ريال
- يتميز بأنه متوافق ومطابق مع أحكام الأسلام
- يتميز بأنه تمويل شخصي سريع بموافقة سريعة وفورية عند الطلب
- يتميز التمويل الشخصي بأنه تأمين تكافلي مجاني في حالة الوفاة أو العجز الكلي
- متاح التمويل الشخصي للمواطنين السعوديين ولغير السعوديين
شروط الحصول على تمويل شخصي فوري لدى البنك الأهلي التجاري السعودي بالمملكة
- يجب أن يكون العميل موظف أو يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص
- يجب أن يكون عمل العميل معتمد لدى البنك الأهلي بالسعودية
- يجب أن لا يقل المرتب الشهري عن 3,000 ريال للمواطنين السعوديين و4,000 ريال لغير السعوديين
- يجب أن لا يقل فترة خدمة العمل عن شهر واحد للمواطن السعودي في القطاع الحكومي وأن لا يقل مدة خدمة العمل عن ثلاثة أشهر للمواطن السعودي بالشركات الكبرى ولغير السعودي في القطاع الحكومي والشركات الكبرى
- يجب أن لا يقل مدة خدمة العمل عن سنة كاملة للمواطن السعودي ولغير السعودي من الجنسيات الأخرى بالسعودية
- يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 18 سنة وأن لا يزيد سن المتقدم عن 60 سنة وذلك للمواطن السعودي فقط
- يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 22 سنة وأن لا يزيد سن المتقدم عن 60 سنة وذلك لغير السعودي
طريقة التقديم على تمويل شخصي فوري لدى البنك الأهلي بالمملكة
- عليك أولاً الدخول على الموقع الرسمي لدى البنك الأهلي داخل أراضي السعودية ثم عليك أختيار طلب التمويل الشخصي بدون هامش ربح لدى البنك ثم التقديم عبر الإنترنت
- عليك بعد ذلك تعبئة كافة البيانات المطلوبة لدى البنك الأهلي التجاري السعودي
- يظهر لك الرد بعد ذلك بالموافقة بعد توافق الشروط والأحكام المطلوبة لدى البنك الأهلي التجاري السعودي في المملكة العربية السعودية NCB
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