نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع حساب المواطن ca.gov.sa استعلام حساب المواطن برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام برنامج حساب المواطن السعودي بالإعلان عن إيداع الدفعة الرابعة والثلاثين من البرنامج دفعة شهر سبتمبر 2020 في حسابات المستفيدين البنكية، وذلك بداية من الساعات الأولى من اليوم الخميس.

ويتم استمرار صرف وإيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين طوال اليوم الخميس وحتى نهاية هذا اليوم، وذلك للأشخاص الذين قد استوفوا شروط الأهلية للحصول على الدعم المادي المقدم من برنامج حساب المواطن.

وبرنامج حساب المواطن هو برنامج يهدف لتقديم الدعم المادي للمستحقين من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، من خلال رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات ومحاولة إيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين.

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ويتم صرف المخصصات المالية وإيداعها في حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن شهرياً، حيث حدد القائمون على البرنامج يوم العاشر من كل شهر ميلادي ليكون موعداً لصرف الدعم المادي للمستفيدين من البرنامج.

شروط الأهلية للحصول على الدعم المقدم من حساب المواطن

ومن أجل الحصول على الدعم المادي المقدم من برنامج حساب المواطن فإنه يجب أن يتم إستيفاء شروط الأهلية في البرنامج وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. وأن يكون المتقدم من المقيمين بشكل دائم في المملكة العربية السعودية بحيث أنه لايقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال عام من تاريخ تقديمه.

رابط استعلام حساب المواطن

ومن أجل الاستعلام عن حساب المواطن وتسجيل الدخول إلى البرنامج لمعرفة حالة الدعم المستحق، وقيمة المبالغ المالية التي سيتم إيداعها في حساباتكم البنكية فكل ماعليكم هو زيارة موقع برنامج حساب المواطن على الانترنت من خلال زيارة ca.gov.sa.