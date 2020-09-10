نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر اخبار برنامج حساب المواطن ca.gov.sa طريقة تحديث حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر العديد من المستفيدين من برامج حساب المواطن السعودي صباح يوم الخميس الموافق العاشر من شهر سبتمبر من العام الحالي 2020، من أجل إيداع برنامج حساب المواطن المبالغ المالية المستحقة في حسابات المستفيدين، حيث يقوم البرنامج بالاعلان عن قيامه صباح ذلك اليوم بإيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية، وتستمر عمليات الإيداع نهاية هذا اليوم، ومن المعروف أن برنامج حساب المواطن ، أقرت وزارة المالية السعودية ضمن الميزانية السعودية الجديدة لعام 2017، إعادة النظر في دعم المواطن، وضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه، وذلك للتخفيف على المواطنين الآثار الناتجة من غلاء أسعار بعض السلع والخدمات في المملكة.

موعد صرف حساب المواطن

ومن المعلوم أن القائمين على برنامج حساب المواطن السعودي قد حددوا يوم العاشر من كل شهر ميلادي ليكون موعداً لإيداع المبالغ المالية المستحقة في حسابات المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن، والذين قد انطبقت عليهم شروط الأهلية الخاصة بالبرنامج من أجل صرف المستحقات المالية المستحقة كل شهر ميلادي.

ومن أجل ضمان وصول الدعم لفئات المواطنين المستحقين، قامت الحكومة بعمل تحديث جديد لحساب المواطن، وهي طريقة جديدة يمكن من خلالها دعم المواطن نقدياً، من أجل تعويضه عن رفع الأسعار، والذي نتج عن رفع الدعم تدريجياً.

ومن المقرر أن يتم إنشاء حساب خاص لكل مواطن تحت مسمى حساب المواطن، والذي من خلاله سيتم إيداع مبلغ مالي شهرياً في هذا الحساب، من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

موعد فتح باب التقديم في حساب المواطن وكيفية التقديم:

وقد تم فتح باب التسجيل للمواطنين في حساب المواطن الموحد في بداية شهر فبراير 2017 ، ومن أجل التقديم في برنامج حساب المواطن، على رب الأسرة القيام بملئ نموذج الاشتراك في برنامج حساب المواطن، إلكترونياً، على أن يكون مؤشر الاستهلاك هو ما يُأخذ به في حساب المواطن، فكلما انخفض الاستهلاك، زاد رصيد المواطن النقدي في حساب المواطن.

رابط التسجيل في حساب المواطن:

ومن أجل التسجيل في حساب الموطن عليك بزيارة الموقع الخاص ببرنامج حساب المواطن، وهو www.ca.gov.sa، وفي حال عدم الرابط معكم، فيمكنكم زيارته في وقت لاحق، حيث أن الضغط عليه من قبل الزوار كبير بشكل يومي.

وقد أعلن البرنامج أن التسجيل في حساب المواطن سيظل مفتوحاً أمام جميع المواطنين، حيث سيتم قبول المواطنين الذين يستوفون الشروط اللازمة للحصول على الدعم المادي المقدم من برنامج حساب المواطن السعودي.

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مراحل حساب المواطن للحصول على الدعم النقدي:

وينقسم برنامج حساب المواطن إلى 3 مراحل:وكان حساب المواطن قد بدأ في المرحلة الأولى منذ فبراير من العام 2017، وهي مرحلة التسجيل وجمع المعلومات.

أما عن المرحلة الثانية، فهي المرحلة القادمة، والتي سيتم فيها التواصل مع المتقدمين للبرنامج،والإعلان عن نتائج الأهلية من خلال المعلومات التي تم تقديمها خلال فترة التسجيل.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فهي مرحلة الاستحقاق، وهي المرحلة التي سيتم فيه الإعلان عن قيمة الدعم لكل متقدم، والبدء في صرف تلك البدلات قبل أن يتم تعديل الأسعار الخاصة بمنتجات الطاقة.

آخر اخبار حساب المواطن

وينتظر حالياً العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، والمستفيدين من برنامج حساب المواطن قيام البرنامج بإيداع المبالغ المالية المستحقة في حساباتهم البنكية، وذلك للدفعة 34 من البرنامج دفعة شهر سبتمبر 2020، حيث سيتم صرف المستحقات المالية للمستفيدين الذين قد استوفوا شروط الأهلية من أجل الحصول على الدعم المادي المقدم من خلال البرنامج.

طريقة تحديث حساب المواطن

ومن أجل تحديث البيانات الخاصة بكم في برنامج حساب المواطن فكل ماعليكم هو إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن الالكتروني. القيام بالضغط على أيقونة تفاصيل. القيام باختيار تحديث البيانات، ومن ثم استكمال الخطوات قبل أن يتم الضغط على زر التالي. تسجيل جميع البيانات التي يطلبها منك برنامج حساب المواطن مثل: المعلومات الشخصية، العنوان، التابعين، الدخل الشهري، وبيانات الحسابات البنكية الخاصة بك.

وبعد أن تقوم بإجراء كافة الخطوات الماضية قم باختيار التعهد عى صحة البيانات، ومن ثم القيام بالحفظ، ثم الضغط على زر إرسال، ليتم بذلك تحديث البيانات الخاصة بك.

وقد قامت الميزانية، بإعادة مراجعة الدعم الحكومي للمواطنين، حيث اشتمل على بعض التعديلات في منظومة الدعم، وخاصة دعم المواد البترولية والكهرباء والمياه، حيث أنه سيتم إعادة تسعير تلك المواد خلال 5 أعوام قادمة، من أجل الوصول لتحقيق كفاءة في استخدام الطاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والترشيد من الاستهلاك.