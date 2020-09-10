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عمر شويل - جدة صيغة معروض للديوان الملكي لسداد الديون او اعفاء من قروض أو طلب مساعدة مالية للمواطنين السعوديين؛ فالديوان الملكي السعودي من أهم السلطان في المملكة العربية السعودية التي تقف بجانب المواطن السعودي في الظروف الشخصية الصعبة التي يمر بها في حياته الشخصية سواء كانت تلك الظروف ظروف مادية أو ظروف اجتماعية، وهو من اهم الديوان الذي يبحث عنه المواطن السعودي عند احتياجاته الضرورية، حيث يفتح الديوان ابوابه ويساند المواطن السعودي ويوفر له دور الحماية في حل هذه المشاكل ويقدم تسديد لديون المواطنين بالمملكة العربية السعودية بأوامر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ( حفظه الله ورعاه ) والعمل علي تقديم دعم مادي واجتماعي من قبل الديوان العام الملكي.

يدعم الديوان الملكي الأسر التي تستحق الدعم بالفعل وهما الأسر ذوي الدخل القليل أو معدومي الدخل، ويتم ذلك من خلال بالتعاون مع الجهات المعنية للتحقق مع الطلبات المقدمة لطلب المساعدة في سد الديون، ويستطيع اي مواطن ان يقوم بإرسال طلب أو برقية تحتوى علي نص الي الديوان الملكي من أجل المطالبة بالمساعدة الشخصية لسد الديون، والحصول علي عفو من أجل اسقاط قرض البنك، طلب العلاج علي نفقة المملكة السعودية، وغيرهم من المطالبات الشخصية التي يستطيع المواطن السعودي الحصول عليها، وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا الاخباري ” موقع ثقفني ” عن طريقة ارسال طلب سداد الديون والاعفاء من القروض.

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صيغة معروض للديوان الملكي لطلب سد الحاجة الشخصية

تبدأ بكتابة خطاب أو برقية بتحية الاسلام ” السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته ” وتقديم التحية الي خادم الحرمين الشريفين ” الي خادم الحرمين الشريفين سيادة الملك سلمان بن عبد العزيز .. حفظك الله ورعاك وأدام عزك في المملكة الحبية “، ثم تقدم طلبك أو شكوتك وتحديد نوع الطلب كسد الديون، طلب علاج، اعفاء قرض من البنوك السعودية، الحصول علي قطعة أرض وغيرها من الطلبات مع ذكر أسباب الطلب وذكر حاجاتك الشديدة الي المساعدة، مع ارسال جميع الأوراق التي تثبت احتياجك الي المساعدة وصحة كلامك المذكور في الخطاب، وفي نهاية الخطاب وجه كلمات الشكر والتقدير الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

البريد الالكتروني الخاص بالديوان الملكي

يستطيع جميع المواطنين السعوديين ارسال طلباتهم وشكاوتهم علي البريد الالكتروني الخاص بالديون الملكي وهو:

الهدأ 7636

الرياض 12911

أرقام التواصل مع الديوان الملكي

يوفر الديوان الملكي أرقام خاصة من أجل تواصل المواطنين الراغبين في تقديم طلباتهم للمساعدة وتقديم الشكاوى، أو للاستفسار عن طلب أو أي أمر أخر، وهما: