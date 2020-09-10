نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سوزكي ديزاير 2020 شامل ضريبة القيمة المضافة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يزال سعر سوزوكي ديزاير 2020 في السعودية من بين أرخص أسعار السيارات بالرغم من تطبيق زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة على السيارات منذ بداية شهر يوليو الماضي حيث لا تزال هي السيارة اليابانية ذات المواصفات الجيدة والسعر التنافسي التي تغري الكثير بالشراء.

مواصفات سوزوكي ديزاير 2020

تأتي ديزاير 2020 مزودة بعدد من المزايا التي تضمن لها الأداء الجيد على الطرق الداخلية وفي نفس الوقت السعر الأرخص الذي يجعل الكثير من المستهلكين يقارنون بينها وبين السيارات المستعملة حيث حين يفكر أحدهم بشراء سيارة مستعملة ويبحث عن الأسعار يجد أن أسعار بعض السيارات المستعملة أعلى من سعر سوزوكي ديزاير ما يجعله يعيد التفكير في قرار الذهاب إلى سوق السيارات المستعملة وما قد يوجد به من مشاكل وهنا تكون ديزاير هي الخيار المرجح لهم.

مواصفات سوزوكي ديزاير الداخلية والخارجية

أما عن مواصفات سوزوكي ديزاير فهي تأتي مع محرك بسعة 1200 سي سي بقوة حصانية تصل إلى 81 حصانًا مع 4 سلندرات وجير AMT وهي ذات نظام دفع أمامي.

أما عن المواصفات الخارجية فتأتي السيارة بجنوط مقاس 15 انش وإشارات بالمرايا الكهربائية وإنارة خلفية LED وكشافات ضباب خلفية.

وبخصوص مواصفات الأمان فتأتي سوزوكي ديزاير 2020 مع فرامل ABS ونظام الثبات الإلكتروني وحساس كفرات وعدد 2 إيرباق وعدد 5 حزام أمان مع جنوط استاندرد.

Advertisements

تتميز سوزوكي ديزاير بأنها اقتصادية للغاية في استهلاك الوقود وهي مثالية للسفر داخل المدن والحركة الداخلية في المسافات القصيرة لكن بالطبع الأداء يتراجع على الطرق السريعة والمسافات الطويلة.

سعر سوزوكي ديزاير 2020 في السعودية

يبدأ سعر سوزوكي ديزاير نصف فل من 36.800 ريال ويصل إلى 37.100 بحسب الوكيل أما سعر ديزاير الفل كامل فيصل إلى 24 ألف ريال بدون إضافة ضريبة السيارة الجديدة ورسوم اللوحات وفضلا عن ضريبة القيمة المضافة.

سعر سوزوكي ديزاير 2020 شاملًا الضريبة المضافة

ويتم إضافة 15 % من سعر السيارة كضريبة مضافة وفقًا للتعديل الجديد الذي تم تطبيقه من يوليو الماضي حيث تم رفع الضريبة المضافة من 5 إلى 15 % على السيارات.

أما عن ضريبة السيارة الجديدة فتصل إلى 5 % من سعر السيارة أي أن إجمالي الضرائب على سوزوكي ديزاير يصل إلى 20 % إضافة إلى 500 ريال قيمة اللوحات.