نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناه عين التعليمية الجديدة بالمملكة ومنصة التعليم عن بعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة عين، والتي دائما ما يتم البحث عنها من قبل الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، حيث تبث قناة عين التعليمية من خلال القمر الصناعي عرب سات ولأهمية قناة عين نتعرف من خلال هذه المقالة عن ترددها الجديد، حيث يبحث عن هذا التردد العديد من المواطنين داخل الأراضي السعودية، حيث الاستفادة من كافة المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية، وخصوصا بعد تعليق الدراسة بسبب الظروف التي تمر بها المملكة والعالم اجمع.

وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية نظام التعليم عن بعد من خلال بث المناهج الدراسية عن طريق قناه عين الفضائية التعليمية، حيث تبث من خلال القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي النايل سات، وتردد قناه عين التعليمية لجميع المراحل الدراسية المختلفة التعليم المتوسط والثانوية العامه والتقنية، وتعتبر من ضمن الاجرائات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السعودية للحفاظ على جميع الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، وهذه كانت أولويات وزارة التربية والتعليم السعودية.

تردد قناة عين

تردد قناة عين التعليمية الجديدة تبث كما وضحنا اعلي المقالة من خلال القمر الصناعي عرب سات و نايل سات عبر بوابة عين التعليمية السعودية، ويتم عرض جميع الدروس لكافة المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، ويتم من خلال قناة عين مباشر محتوى التعليم عن بعد عن طريق 17 قناة تعليميه متخصصه في شرح الدروس التعليمية لكافة المستويات الدراسية، مثل المعاهد المتوسطة والثانوية العامه والتعليم الجامعي أيضا، وسوف نعرض لكم تردد قناة عين من خلال السطور القادمة.

تردد عين على القمر الصناعي عرب سات

قناة عين التعليمية السعودي التي تبث على القمر الصناعي عرب سات، قناة سعوديه هدفها التعليم عن عبد لجميع الطلبة والطالبات داخل الأراضي السعودية، للحد من انتشار الوباء في المملكة والحفاظ على جميع الطلاب، والتردد 12347-1236 الاستقطاب عمودي،معامل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6، ومن خلال متابعة قناة عين التعليمية سوف تتعرف على مواعيد جداول الدروس وتاريخ العرض والإعادة الخاصة بها، ويعتبر تردد قناة عين احد الترددات التي يبحث عنها جميع المواطنين السعوديين خصوصا هذه الأيام.