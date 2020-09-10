“الزكاة والدخل”: 15 سبتمبر آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

بلادي – الرياض : دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة ‏السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهريْ يوليو ‏وأغسطس الماضيين، خلال موعد أقصاه الخامس عشر من ‏شهر سبتمبر الجاري‎.‎

وأهابت الهيئة بالمكلفين المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال ‏موقعها الإلكتروني قبل الموعد المحدد، تجنباً لغرامة التخلف ‏عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة ‏التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوما تأخيرا عن تقديم ‏الإقرار‎.‎

وتُفرَض ضريبة السلع الانتقائية على السلع ذات الآثار السلبية على ‏الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات ‏الغازية، ومشروبات الطاقة، والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ‏ومشتقاته‎