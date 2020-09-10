‏”الغذاء والدواء”: الجلوتين آمن في مستحضرات التجميل ‏باستثناء مرضى الحساسية

بلادي – الرياض : أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن وجود الجلوتين في منتجات التجميل آمن ولا يسبب ضررًا للمستهلك، ولكن قد يحدث تحسس لدى بعض مرضى حساسية الجلوتين، وخاصة منتجات العناية بالفم والشفاه.
والجلوتين عبارة عن مركب بروتيني موجود بشكل طبيعي في بعض الحبوب كالقمح والشعير والشوفان، ويتواجد بشكل دوائي كمكمل غذائي، كما يدخل ضمن تركيبات بعض مستحضرات التجميل.
ولفتت الهيئة إلى أن بعض أعراضه الجانبية التي تظهر على الأشخاص ممن لديهم حساسية للجلوتين، تشمل حدوث اضطرابات هضمية.
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