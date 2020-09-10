‏”الغذاء والدواء”: الجلوتين آمن في مستحضرات التجميل ‏باستثناء مرضى الحساسية

بلادي – الرياض : أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن وجود الجلوتين في منتجات ‏التجميل آمن ولا يسبب ضررًا للمستهلك، ولكن قد يحدث تحسس ‏لدى بعض مرضى حساسية الجلوتين، وخاصة منتجات العناية ‏بالفم والشفاه.‏

والجلوتين عبارة عن مركب بروتيني موجود ‏بشكل طبيعي في بعض الحبوب كالقمح والشعير والشوفان، ‏ويتواجد بشكل دوائي كمكمل غذائي، كما يدخل ضمن تركيبات بعض مستحضرات التجميل.

ولفتت الهيئة إلى أن بعض أعراضه الجانبية التي تظهر على ‏الأشخاص ممن لديهم حساسية للجلوتين، تشمل حدوث ‏اضطرابات هضمية.‏