إيداع 1.9 مليار ريال للمستفيدين.. “حساب المواطن” يوضح تفاصيل الدفعة الـ 34

بلادي – الرياض : أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الخميس) أنه أودع ‏‏1.9 مليار ريال مخصص الدفعة الـ34 لشهر سبتمبر لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع مكتملة ‏طلباتهم.

وأوضح البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن ‏الدفعة السابقة يبلغ 18.5 مليون ريال، لافتاً إلى أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه ‏الدفعة.

وقال المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان ‏القحطاني إن إجمالي ما دفعـه ‏البرنامـج للمستفيدين منذ إطلاقه وحتى الآن بلغ 80.5 مليار ريال، ‏منها 555 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.‏

وأشار إلى أن متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ 1042 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين نسبة 94% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 132 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأضاف أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 34% وشكل الذكور المستقلون 66% موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.