إيداع 1.9 مليار ريال للمستفيدين.. “حساب المواطن” يوضح تفاصيل الدفعة الـ 34

بلادي – الرياض : أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الخميس) أنه أودع 1.9 مليار ريال مخصص الدفعة الـ34 لشهر سبتمبر لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم.
وأوضح البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة يبلغ 18.5 مليون ريال، لافتاً إلى أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة.
وقال المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني إن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ إطلاقه وحتى الآن بلغ 80.5 مليار ريال، منها 555 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وأشار إلى أن متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ 1042 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين نسبة 94% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 132 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأضاف أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 34% وشكل الذكور المستقلون 66% موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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