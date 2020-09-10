رسميا.. إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للعام 2020

بلادي – الرياض : قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للعام الحالي 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وصوت المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، بالموافقة على إلغاء البطولة.
وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: ”في ضوء الصعوبات اللوجستية في التنسيق بين المناطق الخمس بكأس الاتحاد الآسيوي واستكمال المباريات، اتفقت اللجنة التنفيذية على أن الجائحة تسببت في تعقيدات.. أدت بكل أسف لإلغاء مسابقة 2020“.
ويأتي تصويت المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي على إلغاء البطولة بسبب عدم رغبة أي بلد في استضافة 4 من مجموعات شرق آسيا في ظل جائحة كورونا، كما طلبت البحرين تأجيل الاستضافة حتى 2021.
وتوقفت مباريات المسابقة بعد جولتين من الدور الأول في مارس الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا.
يشار إلى أن العهد اللبناني نال بطولة العام الماضي، علما أن القوة الجوية العراقي أكثر المتوجين باللقب برصيد 3 ألقاب، أحرزها بشكل متتالي أعوام 2016، و2017، و2018.
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