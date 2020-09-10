الموافقة على إقامة نهائي دوري أبطال آسيا في منطقة الغرب بنظام المباراة الواحدة

بلادي – وكالات : أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب سيلعب بنظام المباراة الواحدة.
وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: ”المكتب التنفيذي يوافق على إقامة نهائي دوري أبطال آسيا في منطقة غرب آسيا بتاريخ الـ19 من ديسمبر من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب“.
وتستأنف مباريات دوري أبطال آسيا، في قطر، يوم الـ14 من سبتمبر بعد توقف نحو 6 أشهر بسبب فيروس كورونا.
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