أخبار السعودية

الموافقة على إقامة نهائي دوري أبطال آسيا في منطقة الغرب بنظام المباراة الواحدة

0 نشر
biladi 0 تبليغ

Advertisements

بلادي – وكالات : أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب سيلعب بنظام المباراة الواحدة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: ”المكتب التنفيذي يوافق على إقامة نهائي دوري أبطال آسيا في منطقة غرب آسيا بتاريخ الـ19 من ديسمبر من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب“.

وتستأنف مباريات دوري أبطال آسيا، في قطر، يوم الـ14 من سبتمبر بعد توقف نحو 6 أشهر بسبب فيروس .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الموافقة على إقامة نهائي دوري أبطال آسيا في منطقة الغرب بنظام المباراة الواحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا