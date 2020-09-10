نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن وشروط الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم بالمملكة العربية السعودية الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق من خلال برنامج حساب المواطن، ولذلك على حسب النظام المتبع في إيداع الدعم سوف يتم صرف الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، لذلك تم الإعلان عن موعد صرف الدفعة الجديدة اليوم.

بالإضافة إلى أن موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم لبرنامج حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويتم صرفه اليوم المقبل إذا صادف يوم عطلة رسمية.

يجب استيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، يلزم للمستفيدين والمستفيدات من الدعم بالمملكة العربية السعودية أن يقيم بشكل دائم داخل المملكة، لكي لا يقيم خارج المملكة العربية السعودية أكثر من 90 يوماً

Advertisements

شروط الأهلية من برنامج حساب المواطن :

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك ابن وابنه المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية، ولكن يحملون بطاقات التنقل. يلزم أن يقيم المستفيد من الدعم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط برنامج حساب المواطن على أن عدم تواجد المستفيد في أي دور الإيواء الحكومية أو السجون، ويلزم توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، ويمكن أن تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي داخل الأسرة، وعدد الأفراد أيضا، وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 سنة.

ومن الجدير بالذكر أن يمكن لأي مستفيد تسجيل الدخول على الموقع، ومعرفة حالة الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن :

أعلن برنامج حساب المواطن على من أودع في وقت سابق أكثر من 1.8 مليار ريال سعودي مخصص دعم الشهر أغسطس القادم 2020 للمستفيدين والمستفيدات المكتملة طلباتهم داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك أكد برنامج حساب المواطن على أن قد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم.

بالإضافة إلى ذلك أن بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الماضية 16.5 مليون ريال سعودي، لكي يصبح إجمالي دفعة البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال سعودي مخصص دعم، ومنها 537 مليون ريال سعودي تعويضات بأثر رجعي عن الدفعات الماضية لحساب المواطن السعودي.