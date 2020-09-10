نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأمين المركبات في أبشر برقم الهوية 2020 بالخطوات والفيديو في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأمين المركبات في أبشر متاح لكل من يرغب عبر منصة أبشر الإلكترونية، التابعة الوزارة الدخلية، وهي خدمة يبحث عنها الكثيرون بهدف توفير الوقت والجهد والحماية كذلك لأنفسهم في ظل تفشي وباء كوفيد المستجد، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، عقب إعلان رفع الحظر الكلي عن مدن المملكة، وفتح السياحة الداخلية للمواطنين والمقيمين، حسب ما أدلى به وزير السياحة من تصريحات، بفتح 24 مدينة للسياحة الداخلية مع تجهيز برامج سياحية للمواطنين.

الاستعلام عن تأمين المركبات

يمكن لأي مستفيد الآن التعامل مع منصة أبشر، والاستعلام عن أية خدمة يرغب بها من خلال المنصة الإلكترونية بخطوات سهلة وميسرة، فإذا أردت الاستعلام عن تأمين المركبات عبر أبشر، اتبع الخطوات التالية:

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اذهب إلى منصة أبشر الإلكترونية. ادخل إلى حسابك المسجل في المنصة من قبل. اختار خدمات المركبات. اختار الاستعلامات. اختار صلاحية التأمين على المركبات. قم بتعبئة الحقول الظاهرة أمامك، وذلك بإدخال رقم الهوية، ورقم لوحة المركبة المراد الاستعلام عن صلاحية تأمينها. أدخل الرمز المرئي ورمز التحقق أنك لست روبوتًا. الآن يمكنك تصفح عرض تأمين المركبات المتاح أمامك على الشاشة.

شاهد فيديو خطوات الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر ، من المرور السعودي.

تأمين المركبات من وزارة الداخلية

يمكنك الاعتماد أيضًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، للاستعلام عن تأمين المركبة الخاصة بك، وذلك من خلال تتبع بضع خطوات لذلك وهي:

اذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية. قم بتسجيل حساب، وإذا كان لديك حسابًا بالفعل قم بتسجيل الدخول إليه. اختار الدخول إلى بوابة الأفراد. اختار كلمة مرور. سوف تظهر قائمة أمامك على الشاشةن يمكنك اختيار الاستعلام عن المركبات منها. يمكنك ملء كل الخانات التي ستظهر أمامك مثل؛ رقم الهوية ورقم الإقامة للمقيمين، ورقم لوحة السيارة التي ترغب في الاستعلام عن تأمينها. أكد البيانات بعد مراجعتها بدقة. الاستمتع الآن بقراءة تقرير التأمين على المركبات الخاصة بك الذي يظهر أمامك على الشاشة.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

يمكنك التقدم بطلب الاعتراض على المخالفات المرورية، وذلك في حالة شعورك بحدوث خطأ ما بها، وهي مثل خطوات الاعتراض على إيقاف الخدمات بالسعودية، يجب أن يتوفر للشخص المعترض عددًا من الشروط:

يجب ألا يتجاوز الشخص 30 يومًا، من تاريخ صدور المخالفة المرورية، حتى يتقدم بطلبه للاعتراض عليها. لا يمكن للمواطن أن يعترض، على مخالفة تم سدادها من قبل.

خدمات منصة أبشر 2020

منصة أبشر هي أحد أهم وأبرز ما قدمته الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين من خدمات إلكترونية، حيث يمكّنهم الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر، من الاستفادة بعدد من الخدمات منها عل سبيل المثال؛ خدمة مبايعة المركبات للنقل الخاص برقم الهوية، وخدمة الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد بالسعودية، وخدمة نقل ملكية السيارة إلكترونيا بدون حاجة للفحص الفني، وتحديث جواز السفر للمقيمين وتمديد تأشيرة العودة بالمملكة وغيرها الكثير من الخدمات من خلال الربط بين المنصة الإلكترونية وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية السعودية، وعلى رأسها المرور.