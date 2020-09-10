نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن شركة أرامكو السعودية ، مساء اليوم الخميس، أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر، وذلك على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة بدءًا من غدٍ الجمعة 11 سبتمبر 2020.

ووفقًا لصحيفة "عاجل"، بلغ سعر بنزين 91 في أغسطس نحو 1.43 ريال، وبنزين 95 نحو 1.60 ريال، والديزل 0.52 ريال، والكيروسين 0.70 ريال، وغاز البترول المسال 0.75 ريال للتر.

ويتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا أنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

موعد مراجعة أسعار البنزين

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وكانت أرامكو، قد أعلنت في فبراير الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية؛ حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وتوفر شركة أرامكو السعودية أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95، لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل على البنزين، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

وبيَّنت أنه لضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العملاء، يخضع الوقود لاختبارات عديدة وتصدر بشأنه الشهادات؛ كما يتمّ حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرُّف عليه بصريًا والتحكم في جودته أثناء الضخّ، مشيرة إلى أنَّ جميع أنواع البنزين لديها تتميز بخلوِّها من الرصاص.