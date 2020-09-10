“المرور”: هذه قيمة الغرامة الواجبة في حال القيادة دون رخصة سارية

بلادي – الرياض : دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، إلى الحرص دائمًا على القيادة برخصة سارية الصلاحية.

وشددت الإدارة على أن القيادة برخصة قيادة منتهية الصلاحية؛ مخالفة مرورية، تستوجب الغرامة المالية، التي لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على 500 ريال.

وكان مرور منطقة الحدود الشمالية، قد ضبط أمس قائد مركبة؛ لارتكابه مخالفتي التفحيط وعدم وجود لوحات، معرضًا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر، وأحاله للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية.