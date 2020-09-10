بالفيديو.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

بلادي – متابعات : اندلع حريق في مرفأ بيروت، الخميس، مطلقا عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية، وذلك بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.
وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في بيروت، بأن حالة من الهلع تسود المنطقة القريبة من المرفأ بين المواطنين، عقب مشاهدتهم لسحابة الدخان الناجمة عن الحريق.
ويحاول الدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن، في الوقت الذي يبتعد فيه المواطنون عن الموقع خوفا من انفجار قد يتسبب به الحريق.
ووصلت سيارات تابعة لفوج إطفاء بيروت والدفاع المدني إلى المرفأ للعمل على إخماد الحريق، هذا إلى جانب فرق من الصليب الأحمر.
من جانبه قال الجيش اللبناني في بيان على “تويتر”: “اندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات إطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في إخماده”.
وبدوره أعلن رئيس الصليب الأحمر اللبناني، أنه لا مخاوف من حدوث انفجار بسبب حريق مرفأ بيروت، مشيرا إلى أنه “لا إصابات باستثناء بعض حالات ضيق التنفس”.
وطلب محافظ بيروت مروان عبود من المواطنين عدم التوجه إلى محيط مرفأ بيروت حفاظا على سلامتهم، ولعدم إعاقة عمل رجال الإطفاء الذين يكافحون نيران الحريق.
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