الحسيني يستقبل الدكتور الصقهان والمستشارة الدكتورة العبدالكريم في مكتبه

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دوت الخليج _ جواهر محمد _ الأحساء
ألتقى مدير عام مركز النخيل والتمور بالأحساء المهندس خالد بن سعد الحسيني في مكتبه أمس مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة د. بندر بن محمد الصقهان ومستشارة وكيل الوزارة لشؤن الزراعة د.بدرية العبدالكريم .
بدء اللقاء بإجتماع حضره رؤساء الأقسام في المركز قدم من خلاله المهندس محمد الحسيني شرحا مفصلا عن النخيل والتمور والبحوث التي تم إنجازها ، تلى ذلك جولة على مختبرات الإنتاج والإكثار ومختبر الهندسة والتصنيع ومختبر التربة والري ومختبر الانسجة ومختبر الوقاية ومعمل التصنيع اطلعا من خلالهما على مايحتويه المركز من إمكانات مخبريه وبحثيه .
بعد ذلك تم الوقوف على حقول “بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل”الذي يعتبر الأكبر على مستوى العالم ، كما أبدى مدير عام مركز النخيل والتمور بالأحساء المهندس خالد بن سعد الحسيني سعادته بهذه الزيارة التي تحفز وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في القطاع الزراعي وفق برنامج التحول 2020 ورؤية 2030، بهدف رفع الكفـاءة الإنتاجية وزيادة البحوث العلمية والاستقادة منها.
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