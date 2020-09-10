نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن 1442هـ يودع 1.9 مليار ريال للدفعة الرابعة والثلاثين في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن 1442هـ ، يودع المبالغ المالية الخاصة بالدفعة الرابعة والثلاثون لشهر سبتمبر 2020م، وقال أن اجمالي المبالغ التي تم إيداعها في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين بلغت 1.9 مليار ريال سعودي، وقال حساب المواطن أن عدد المواطنين المستفيدين من دعم الحساب بلغ 10.7 مليون مواطن مستفيد وتابع للبرنامج، وذلك وفق معايير الاستحقاق، ويستطيع أي مواطن سعودي التسجيل والاستعلام من خلال رابط حساب المواطن للدعم السعودي.

حساب المواطن 1442هـ وتعويضات الدفعة السابقة

قال برنامج حساب المواطن أن تعويضات الدفعة السابقة بلغت 18.5 مليون ريال سعودي، وقال المتحدث الرسمي أن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ إنشاء البرنامج بلغ 80.5 مليار ريال سعودي، وبلغ إجمالي التعويضات منذ إنشاء البرنامج 556 مليون ريال سعودي.

وصرح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن 1442هـ الأستاذ سلطان القحطاني، أن نسبة المواطنين الذي تحصلوا على الدعم بلغ 78% من الدفعة الرابعة والثلاثون، وقال أن متوسط الدعم الذي حصلت عليه الأسرة الواحدة 1042 ريال سعودي، وقال أن أرباب الأسر السعودية الذين حصلوا على الدعم بلغ 2.1 مليون رب أسرة يشكلون 94% ، وقال أن عدد التابعين الذي حصلوا على الدعم بلغ 8.4 مليون مستفيد، وقال أن عدد المواطنين السعوديين المستقلين الذين استوفوا معايير الاستحقاق بلغ 132 ألف مواطن سعودي، يشكلون 6% من إجمالي عدد المواطنين الرئيسيين.

وقال المتحدث الرسمي للبرنامج أن عدد أرباب الأسر الذي حصلوا على الدعم بلغ 92%، وعدد ربات الأسر اللاتي حصلن على الدعم بلغ 8%، وشكل الذكور المستقلين 66%، والإناث المستقلات 34 %، وقال أن نسبة 86% من المستقلين حصلوا على دعم حساب المواطن 1442هـ، وحصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.